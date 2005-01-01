Україна готова обміняти 306 осіб на 74 полонених бойовиками українців, - Геращенко

Ірина Геращенко розповіла деталі перемовин про обмін полоненими

Україна готова обміняти 306 осіб на 74 полонених бойовиками ОРДЛО українців. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко.

За її словами, у переговорах була низка неузгоджених питань щодо верифікації полонених: хтось не бажав брати участь в обміні, а чийсь термін ув’язнення закінчувався в дні, коли вже тривала технічна робота з підготовки звільнення. «Нам в рамках Мінської гуманітарної групи, після непростих переговорів, вдалося зняти більшість з цих питань. Ми готові в найближчий час передати 306 громадян (де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українця з окупованих територій», - написала Геращенко.

При цьому Ірина Геращенко не повідомила точної дати, коли має статися обмін полонених.

Вона додала, що зараз працюють над останніми логістичними і технічними деталями. «Ми маємо плани і пропозиції, як звільнити всіх. І як зробити це якнайшвидше. Віддадуть тільки 74, ми мали розблокувати процес звільнення. Але маємо звільнити всіх», - зазначила Геращенко.

Як відомо, сьогодні ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня. Ці слова підтвердив голова організації «Український вибір» Віктор Медведчук. Він сказав, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою «306 на 74».