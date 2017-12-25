Російські ЗМІ назвали дату запланованого обміну полоненими на Донбасі

Обмін полоненими анонсували 27-го грудня

СуспільствоРоман Ганкевич, 25 грудня3100

До теми

Російські ЗМІ назвали дату запланованого обміну полоненими на Донбасі
фото РИА Новости
Обмін полоненими відбудеться за формулою «306 на 74»

Ватажок ДНР Олександр Захарченко назвав дату обміну полоненими. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву Захарченко.

«Сьогодні були обговорені останні умови, і 27 числа цього місяця відбудеться обмін за формулою «306 на 74», - заявив Захарченко.

Згідно з інформацією видань, таку дату він назвав за підсумками зустрічі з патріархом Кірілом. Відзначається, що в зустрічі також брали участь голова громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук і представники ЛНР.

«Я сподіваюся, що обмін полоненими, який відбудеться, покладе початок цьому процесу, тому що в списки не ввійшли всі ті, хто ще деякий час буде перебувати в полоні. Але висловлюю палку надію на те, що цей перший етап триватиме подальшими зусиллями зі звільнення всіх, хто перебуває в ув'язненні», - сказав після зустрічі патріарх Кіріл.

Між тим, представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко звернулася на своїй сторінці у Facebook до журналістів з проханям почекати оголошення деталей переговорів. «Ми робимо все, аби днями відбулося звільнення заручників. Залишилися певні технічні деталі, логістичні питання і ключове - аби всі сторони виконали зобов'язання. Тому знову прошу ЗМІ і журналістів поставитися з розумінням. Вам повідомимо першими, повірте. І ви всі зможете привітати наших героїв», - написала вона.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали прискорити процес обміну полоненими, про який домовилася тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську.

Також повідомлялося, що учасники ТКГ домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня 2017 року і про проведення обміну полоненими до Нового року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Мінську попередньо домовились про обмін полоненими до різдв'яних свят ZAXID.NET
Масштабний обмін полоненими опинився під загрозою зриву, – Геращенко ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук