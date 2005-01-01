Геращенко офіційно підтвердила обмін заручниками 27 грудня

СуспільствоРоман Ганкевич, 25 грудня1710

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Геращенко офіційно підтвердила обмін заручниками 27 грудня
фото РБК-Україна
Ірина Геращенко розповіла деталі перемовин про обмін полоненими

Представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко офіційно підтвердила, що 27 грудня відбудеться обмін заручниками за формулою «306 на 74». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Офіційно. Українська сторона була готова до звільнення ще кілька днів тому, СБУ, ГПУ, Мінська група все для цього зробили. Як я й інформувала, зокрема й український парламент - ми були на старті, на фінішній прямій. Важливо, що нарешті знято всі проблемні питання, які відтерміновували процес звільнення. 27 грудня відбудеться звільнення 74 українців, ми в рамках звільнення передамо 306 тих, де це дозволяє українське законодавство», - написала Геращенко.

Вона зазначила, що щойно розмовляла щодо обміну полоненими із президентом України Петром Порошенком - він наголосив, що українська сторона готова до звільнення і все зробила, аби розблокувати процес звільнення. «Президент також дав доручення працювати далі, аби звільнити всіх, хто ще залишається в тюрмах на окупованих територіях і в РФ», - уточнила Геращенко.

Раніше сьогодні вона також згадувала про тих заручників, які не увійшли до списків на обмін: «І, ключове, щосекунди я пам'ятаю про тих, кого зараз, у ці дні, не відпустять з ОРДЛО. Ми маємо плани і пропозиції, як звільнити всіх. І як зробити це якнайскоріше. Віддадуть тільки 74, ми мали розблокувати процес звільнення. Але маємо звільнити всіх».

Сьогодні стало відомо, що патріарх Кирило провів зустріч з ватажками бойовиків ОРДЛО і лідером партії «Український вибір» Віктором Медведчуком, на якій сторони узгодили всі деталі обміну полоненими. За результатами зустрічі дату 27 грудня назвав ватажок так званої «ДНР» Олександр Захарченко.

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