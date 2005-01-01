Президент України розпорядився допомогти матеріально тим, кого звільнять з полону

СуспільствоОлег Костюк, 26 грудня5630

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Президент Петро Порошенко доручив уряду надати матеріальну допомогу звільненим в рамках запланованого на 27 грудня обміну полоненими та їх сім'ям для полегшення їхньої адаптації. Про це він сказав на зустрічі з рідними заручників, які перебувають в полоні, повідомляється на сайті голови держави.

Крім того, Порошенко дав вказівку забезпечити тим, кого звільнять, відповідне медичне обстеження та медичну допомогу.

В свою чергу, голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що Служба забезпечить проживання та розміщення рідних звільнених українських заручників на період очікування їхнього повернення.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо, що обмін заручниками між Україною і бойовиками «Л/ДНР» відбудеться за формулою «306 на 74» в середу, 27 грудня. Це буде перший обмін більш ніж за рік.

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