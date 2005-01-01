Ватажок «ДНР» заявив про помилування українських полонених

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:374240

До теми

Ватажок «ДНР» заявив про помилування українських полонених
фото ілюстративне
Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» запланований на середу, 27 грудня

Ватажок підконтрольного Кремлю терористичного угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що «помилував» українських заручників для масштабного обміну полоненими 27 грудня. Про це інформує «Радіо Свобода».

«Сьогодні (26 грудня – ред.) я підписав указ про помилування тих людей, яких завтра будемо міняти», – сказав Захарченко.

За словами ватажка терористів, обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» запланований на середу, 27 грудня, на 12:00 за київським часом.

Зазначимо, що раніше народний депутат та представник України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий найближчим часом передати 306 осіб, щоб визволити 74 українця.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Геращенко офіційно підтвердила обмін заручниками 27 грудня ZAXID.NET
Російські ЗМІ назвали дату запланованого обміну полоненими на Донбасі ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук