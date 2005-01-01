Ватажок «ДНР» заявив про помилування українських полонених

Ватажок підконтрольного Кремлю терористичного угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що «помилував» українських заручників для масштабного обміну полоненими 27 грудня. Про це інформує «Радіо Свобода».
«Сьогодні (26 грудня – ред.) я підписав указ про помилування тих людей, яких завтра будемо міняти», – сказав Захарченко.
За словами ватажка терористів, обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» запланований на середу, 27 грудня, на 12:00 за київським часом.
Зазначимо, що раніше народний депутат та представник України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий найближчим часом передати 306 осіб, щоб визволити 74 українця.
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