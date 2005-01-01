У соцмережах запустили акцію на підтримку українців, яких звільнять з полону

У соцмережах поширюють хештег #зустрінь_своїх

74 українських військових та цивільних громадян, яких сьогодні, 27 грудня, мають звільнити з полону за обміном, урочисто планують зустрінуть та території аеропорту «Бориспіль». Таку акцію поширюють у соцмрережах з хештегом #зустрінь_своїх.

Процедура обміну на Донбасі має початися пообіді. Прибуття літака зі звільненими до Києва на військове летовище «Борисполя» очікується ввечері, орієнтовно о 19-й годині.

«Але якщо навіть все буде затримуватися – невже ми не почекаємо на своїх? Вони чекали місяці і роки», – написав в Facebook організатор ФБ-події Юрій Гудименко.

Він додав, що від станції метро «Бориспільська» їздитимуть безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі.

Нагадаємо, обмін заручниками заплановано на 27 грудня. Україна передасть бойовикам 306 людей та отримає натомість 74 своїх полонених.