У соцмережах запустили акцію на підтримку українців, яких звільнять з полону

СуспільствоКатерина Чурилова, 27 грудня1430

До теми

У соцмережах запустили акцію на підтримку українців, яких звільнять з полону
фото ілюстративне
У соцмережах поширюють хештег #зустрінь_своїх

74 українських військових та цивільних громадян, яких сьогодні, 27 грудня, мають звільнити з полону за обміном, урочисто планують зустрінуть та території аеропорту «Бориспіль». Таку акцію поширюють у соцмрережах з хештегом #зустрінь_своїх.

Процедура обміну на Донбасі має початися пообіді. Прибуття літака зі звільненими до Києва на військове летовище «Борисполя» очікується ввечері, орієнтовно о 19-й годині.

«Але якщо навіть все буде затримуватися – невже ми не почекаємо на своїх? Вони чекали місяці і роки», – написав в Facebook організатор ФБ-події Юрій Гудименко.

Він додав, що від станції метро «Бориспільська» їздитимуть безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі.

Нагадаємо, обмін заручниками заплановано на 27 грудня. Україна передасть бойовикам 306 людей та отримає натомість 74 своїх полонених.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Колону із сепаратистами відправили до місця обміну на українських заручників ZAXID.NET
З’явилося відео відправки українських полонених у Луганську на обмін ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук