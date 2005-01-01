Колону із сепаратистами відправили до місця обміну на українських заручників

Автобуси із тими, кого обміняють на українських заручників

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) поспілкувалися в конфіденційному режимі з особами, яких буде передано бойовикам заради звільнення українців. Нині колона із сепаратистами та іншими прихильниками бойовиків рушила до місця обміну. Про це повідомила у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко.

«З самого ранку разом з омбудсменом Валерією Лутковською, представниками СБУ, прокуратури, іншими задіяними особами відвідали місця, де представники МКЧХ змогли безперешкодно поспілкуватися з тими, кого буде передано задля звільнення наших хлопців. МКЧХ підтвердили, що з усіма могли поспілкуватися в конфіденційному режимі», – зазначила вона.

Також Геращенко повідомила, що було проконтрольовано формування колони, яка скерована до місця звільнення заручників.

«Сформована колона з 306-ма особами зі списку вже рухається у супроводі представників МКЧХ», – написала Геращенко.

Людей посадили в автобуси та відправили до місця обміну

Як пише «Громадське», обмін відбудеться на КПВВ «Майорське» в районі Горлівки Донецькій області. З окупованого Луганська вже відправили 16 полонених. З боку так званої «ДНР» відправлять 58 полонених.

Згідно з даними ЗМІ, з колонії у Макіївці вже вивезли полонених, але невідомо чи всіх.

Нагадаємо, обмін заручниками заплановано на 27 грудня. Україна передасть бойовикам 306 людей та отримає натомість 74 полонених.