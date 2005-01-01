Відомого вченого Ігоря Козловського звільнено з полону «ДНР»

Ігор Козловський провів уполоні майже два роки

У рамках обміну полоненими терористи так званої «ДНР» звільнили відомого вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського, якого було затримано майже два роки тому. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила українська журналістка Анастасія Магазова.

Нагадаємо, що Козловського було затримано наприкінці січня 2016 року. Так званий «військовий трибунал ДНР» засудив його до двох років і восьми місяців ув'язнення.

Ігор Козловський після початку війни не зміг залишити Донецьк, оскільки доглядав за неповносправним сином. Ігорю Козловському виповнилося 63 роки і він має проблеми зі здоров’ям.

Козловський — відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем. Викладав релігієзнавчі дисципліни на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

У березні 2017 року у соцмережах стартував флешмоб #FreeKozlovskyy, який започаткував його син Олександр.

У ньому взяли учать політики, культурні діячі та громадськість. Серед них, зокрема, були Джамала, Євген Галич, Ната Жижченко (Onuka), Євген Філатов, Андрій Хливнюк, Дмитро Шуров, актори львівских театрів тощо.

Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників.