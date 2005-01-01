Бойовики відпустили з полону вояка зі Львівщини Валентина Богдана

Вояк був у полоні від зими 2016 року

Терористи так званої «ЛНР» під час обімну полоненими 27 грудня відпустили військовослужбовця зі Львівщині Валентина Богдана. Перші прізвища тих, кого обміняли, оприлюднив телеканал «Прямий».

Зазначається, що перші шістнадцять українських заручників удень передано терористами «ЛНР» представникам України на місці обміну у Донецькій області.

Окрім того, стали відомі перші імена звільнених. Це Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

22-річний контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року. Хлопець є уродженцем села Єлиховичі Золочівського району Львівщини. Був у 24-й окремій механізованій бригаді.

«Громадське» зазначає, що за фактом зникнення хлопця відкрили кримінальне провадження Золочівським відділом поліції. Згодом справу передали у Львівське управління нацполіції, а звідти, після листа батьків до головного військового прокурора Анатолія Матіоса, її забрала військова прокуратура.

Його мати Олександра Богдан 11 червня 2017 року їздила із Львівщини в терористичну «ЛНР» шукати сина.