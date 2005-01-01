Громадян Росії, яких готували до обміну заручниками, повернули в СІЗО

Російський терорист Євген Мефьодов наразі лишився в ув'язненні в Україні

Громадян Росії, яких готували до обміну заручниками з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ на Донеччині, повернули в СІЗО. Ввечері 27 грудня обвинувачених у злочинах проти України, яких мали внести до списку з 306-ма персонами на обмін, повезли назад до місць ув’язнення.

«Громадяни РФ, яких готували до обміну з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, сьогодні ввечері вирушили назад в суди і камери. Мефьодову Євгену, Кімаковскому Ігорю, Коваліс Ользі, Черних Павлу та ще кільком громадянам РФ завтра-післязавтра буде обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», – на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Валентин Рибін, який захищав у судах кількох терористів.

«Гаджієв Руслан навіть не вивозився з СІЗО Артемівська, з поясненням «а тебе зі списків викреслили», – наголосив адвокат.

Також серед тих, кого повернули до СІЗО, є громадянин Естонії Володимир Поляков, який воював на боці терористів «ЛНР». Раніше Естонія видала його Україні. Про повернення свого клієнта до місця ув'язнення повідомила адвокатка Тетяна Монтян.

До слова, раніше з’явилася інформація, що фігуранта «справи 2 травня» росіянина Мефьодова обміняють на українських полонених.

Згодом у Генпрокуратурі Україні пояснили причини того, чому громадян іноземних держав не обміняли 27 грудня.

«Ми не обмінювали громадян РФ, громадян інших держав, дотримались міжнародних норм і діяли відповідно до домовленостей в рамках Мінських угод», – розповіла заступник генпрокурора Анжела Стрижевська.

Як писав ZAXID.NET, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між української стороною та бойовиками ОРДЛО. Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.