Політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова

Кольченка у Росії судили разом з Сенцовим

СуспільствоВолодимир Пиріг, 31 травня1080

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Політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова
фото DW
Олександр Кольченко перебуває у Копейській колонії Челябінської області Росії

Засуджений до 10 років ув'язнення у Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, повідомив його адвокат Андрій Лєпьохін.

За словами адвоката, які процитувало російське видання «Медиазона», голодування Кольченко оголосив з 31 травня. Інших вимог, окрім звільнення Сенцова, у нього немає.

Сам Олег Сенцов голодує 18-й день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів на території Росії.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Російська влада звинуватила їх у підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова – до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняли, Чирній продовжує сидіти у колонії в Магадані, а Кольченко – в Копейській колонії в Челябінській області Росії.

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