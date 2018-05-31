Політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова

Олександр Кольченко перебуває у Копейській колонії Челябінської області Росії

Засуджений до 10 років ув'язнення у Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, повідомив його адвокат Андрій Лєпьохін.

За словами адвоката, які процитувало російське видання «Медиазона», голодування Кольченко оголосив з 31 травня. Інших вимог, окрім звільнення Сенцова, у нього немає.

Сам Олег Сенцов голодує 18-й день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів на території Росії.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Російська влада звинуватила їх у підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова – до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняли, Чирній продовжує сидіти у колонії в Магадані, а Кольченко – в Копейській колонії в Челябінській області Росії.