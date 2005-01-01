Українського політв’язня Олександра Кольченка змушують прийняти російське громадянство

Українця Олександра Кольченка, якого засудили у Росії до десяти років колонії суворого режиму, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму, розповіла його мати Лариса Кольченко.

«Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, “як погано в Україні і як добре в Росії”, потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що “у тебе батьки в Криму залишилися”, що треба б якось прийняти громадянство ... А потім відкрито хочуть, щоб він підписав паспорт», – розповіла мама Кольченка в ефірі Радіо Свобода.

На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копейську (Челябінська область), у четвер, 31 травня, оголосив про початок голодування з 31 травня з вимогою звільнити іншого українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Російський суд призначив Сенцову 20 років колонії суворого режиму, а Кольченкові – 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.