Українського політв’язня Олександра Кольченка змушують прийняти російське громадянство

СуспільствоВолодимир Пиріг, 1 червня2720

До теми

Українця Олександра Кольченка, якого засудили у Росії до десяти років колонії суворого режиму, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму, розповіла його мати Лариса Кольченко.

«Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, “як погано в Україні і як добре в Росії”, потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що “у тебе батьки в Криму залишилися”, що треба б якось прийняти громадянство ... А потім відкрито хочуть, щоб він підписав паспорт», – розповіла мама Кольченка в ефірі Радіо Свобода.

На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копейську (Челябінська область), у четвер, 31 травня, оголосив про початок голодування з 31 травня з вимогою звільнити іншого українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Російський суд призначив Сенцову 20 років колонії суворого режиму, а Кольченкові – 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова ZAXID.NET
У Росії заявили, що Олег Сенцов погодився на підтримуючу терапію ZAXID.NET
Олег Сенцов має намір голодувати до звільнення в'язнів або до смерті ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук