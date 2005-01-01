МОЗ вимагає від Росії допустити до українських політв'язнів міжнародних лікарів

Учасники акції за звільнення Олега Сенцова в Кракові

Міністерство охорони здоров’я звернулося до Російської Федерації з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до засуджених та утримуваних в російських СІЗО українців. Про це повідомила в.о. міністра Уляна Супрун у своєму мікроблозі Twitter.

Очільниця МОЗ також опублікувала лист за своїм підписом до голови МЗС РФ Сергія Лаврова та міністра охорони здоров’я РФ Вероніки Скворцової, датований 29 травня.

«Міністерство охорони здоров’я України звертається з вимогою допустити українських й міжнародних лікарів та представників міжнародних медичних організацій до українського політв’язня Олега Сенцова та інших затриманих чи засуджених громадян України, з метою оцінки їхнього стану здоров’я», – йдеться у листі.

Як писав ZAXID.NET, 1 і 2 червня в Україні та інших країнах світу відбулися акції протесту з вимогами звільнення бранців Кремля.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Згодом засуджений до 10 років ув'язнення у Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.