8-річна львів’янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою України з шахів

Тепер юна чемпіонка зможе представляти Україну на міжнародних змаганнях

СпортОльга Гринько, сьогодні, 14:402480

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8-річна львів’янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою України з шахів
фото управління молоді та спорту ЛМР
8-річна львів’янка Анастасія Гнатишин

8-річна львів’янка Анастасія Гнатишин здобула перемогу на чемпіонаті України з шахів у віковій категорії до 8-ми років. Про це повідомив сайт «Твоє місто» з посиланням на управління молоді та спорту ЛМР.

Змагання тривали впродовж дев’яти днів. За це час львів'янка здобула 7,5 очок із 9 можливих. Анастасія перемогла в турнірі, де її суперницями було ще 37 учасниць.

Анастасія Гнатишин є вихованкою ДЮСШ «Дебют». Тепер юна чемпіонка зможе представляти Україну на міжнародних змаганнях.

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