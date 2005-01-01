8-річна львів’янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою України з шахів

8-річна львів’янка Анастасія Гнатишин

8-річна львів’янка Анастасія Гнатишин здобула перемогу на чемпіонаті України з шахів у віковій категорії до 8-ми років. Про це повідомив сайт «Твоє місто» з посиланням на управління молоді та спорту ЛМР.

Змагання тривали впродовж дев’яти днів. За це час львів'янка здобула 7,5 очок із 9 можливих. Анастасія перемогла в турнірі, де її суперницями було ще 37 учасниць.

Анастасія Гнатишин є вихованкою ДЮСШ «Дебют». Тепер юна чемпіонка зможе представляти Україну на міжнародних змаганнях.