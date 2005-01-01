Українські веслярі стали призерами чемпіонату Європи

Чоловіча каное-четвірка завоювала срібло на дистанції 500 м

Збірна України з веслування на байдарках і каное виграла срібну та бронзову медалі на чемпіонаті Європи у Белграді. Про це у суботу, 9 червня, повідомляє Федерація каное України.

Чоловіча каное-четвірка у складі Андрія Рибачка, Юрія Вандюка, Олега Боровика та Олександра Сівкова завоювала срібло на дистанції 500 м. Золото у росіян, а третє місце посіла польська збірна.

На цій же дистанції у каное свою першу дорослу бронзу виборола Людмила Лузан, показавши свій найкращий результат у кар’єрі.

Байдарочниці у складі Марії Повх, Анастасії Тодорової, Марії Кічасової та Інни Грищун на дистанції 500 м стали четвертими.

Крім цього, Павло Алтухов переміг у каное-одиночці на 1000м та завоював шосту ліцензію на Європейські ігри-2019 для України