Українські веслярі стали призерами чемпіонату Європи

СпортОлег Костюк, сьогодні, 20:34150

До теми

Українські веслярі стали призерами чемпіонату Європи
фото Федерації каное України
Чоловіча каное-четвірка завоювала срібло на дистанції 500 м

Збірна України з веслування на байдарках і каное виграла срібну та бронзову медалі на чемпіонаті Європи у Белграді. Про це у суботу, 9 червня, повідомляє Федерація каное України.

Чоловіча каное-четвірка у складі Андрія Рибачка, Юрія Вандюка, Олега Боровика та Олександра Сівкова завоювала срібло на дистанції 500 м. Золото у росіян, а третє місце посіла польська збірна.

На цій же дистанції у каное свою першу дорослу бронзу виборола Людмила Лузан, показавши свій найкращий результат у кар’єрі.

Байдарочниці у складі Марії Повх, Анастасії Тодорової, Марії Кічасової та Інни Грищун на дистанції 500 м стали четвертими.

Крім цього, Павло Алтухов переміг у каное-одиночці на 1000м та завоював шосту ліцензію на Європейські ігри-2019 для України

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Вдягай кросівки і стартуй.
Відповіді на головні питання про біг ZAXID.NET
Жіноча збірна України з футболу бореться за історичний вихід у Мундіаль ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук