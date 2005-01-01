Жіноча збірна України з футболу бореться за історичний вихід у Мундіаль

Сьогодні, 8 червня, о 19:00 на стадіоні «Арена Львів» стартує відбірковий матч на жіночий Чемпіонат світу з футболу-2019, путівку до якого розіграють збірні України та Данії. Перемога в поєдинку покращить шанси «синьо-жовтих» вперше потрапити на планетарну футбольну першість. Напередодні обидві команди випробували арену матчу. Нагадаємо, під час минулої дуелі українські дівчата програли скандинавкам із рахунком 0:1, тому зараз готуються до гідної відсічі.

«Вони мають бути збалансованішими, догравати момент на 100 і ще 1 відсоток. Практично, ми побудували гру на виїзді, проте трішки не вистачило емоційних і фізичних кондицій», ‒ розповів головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Рева.

Дівчата вже визначили, якою буде їхня стратегія під час поєдинку, зокрема, щодо нападниці-лідерки данської збірної ‒ Пернілле Хардер. «Ми спробуємо зробити так, щоб трішки відсторонити атакувальницю, аби їй не вдалося зробити ті чи інші ходи на користь своєї команди», ‒ каже гравчиня жіночої збірної України Ольга Овдійчук.

Тим часом віце-чемпіонки Європи ‒ данки згадують: минула гра на їхній Батьківщині, що відбулася 9 квітня 2018 року, була не з легких. «Ми знаємо, що нам буде важко. Проте старатимемося грати якнайкраще. Не видаємо секретів, головне, що над грою працюємо цілою командою», ‒ зазначила гравчиня жіночої збірної Данії Пернілле Хардер.

Не применшує футбольних здібностей української команди і тренер данок Ларс Сендергор, проте обіцяє: його підопічні викладуться на футбольному полі якнайкраще.

«Ми маємо хороших гравчинь-нападниць та загалом злагоджену стратегію. Це було видно під час матчів фінальної частини Чемпіонату минулого року, коли збірній вдалося вибороти срібні медалі», ‒ переконує він.

Додамо, що після поєдинку з Данією проти лідера квінтету ‒ Швеції, наші дівчата зіграють вже у вівторок, 12 червня.