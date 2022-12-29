Миколка поступово повертається до нормального життя

8-річному Миколці з Львівщини довелося подолати багато перешкод на шляху до одужання. Він переніс кому, інсульт, інфаркт, клінічну смерть, а за останні півроку - дві трансплантації нирки. Перша нирка не прижилася, другу також організм прийняв не відразу. Але команда спеціалістів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру і Першого медичного об'єднання Львова допомогла дитині повернутися до нормального життя.

Три роки тому у хлопчика з Радехівщини діагностували ниркову недостатність. До Центру, повідомили в лікарні, він потрапив у вкрай важкому стані.

«Стан хлопчика був дуже важкий. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центру Роман Собко понад тиждень цілодобово чергував біля малого пацієнта, тож його стараннями і спільними зусиллями фахівців-реаніматологів вдалось врятувати Миколку», – повідомив дитячий нефролог Центру Роман Андруневич.

Миколка постійно потребував гемодіалізу. Врятувати його могла лише трансплантація нирки, до якої його і почали готувати. Донором органа мала бути мама і пересадку планували провести на початку березня, але війна зруйнувала плани. Миколку у важкому стані евакуювали до Польщі.

Улітку хлопчик повернувся до Львова і йому провели пересадку нирки від родинного донора. Але мамина нирка, на жаль, не прижилася. Затромбований орган лікарі видалили і знову розпочали гемодіаліз. Почалися місяці очікування органа від посмертного донора.

На початку листопада Миколці провели другу трансплантацію нирки – від посмертного донора, 17-річного хлопця з Одещини, який трагічно загинув і батьки дали згоду на донорство. За органом для Миколки трансплантологи Першого медичного об’єднання Львова, які проводили пересадку спільно з лікарями Центру, їздили на Одещину.

Але і після другої пересадки Миколці довелося боротися, організм не відразу прийняв новий орган.

«Перший місяць після пересадки був дуже складний, бо у Миколки було комбіноване відторгнення нирки, але нам вдалося його побороти. Дитина потребувала дороговартісних медикаментів у великій кількості. БФ «Крила надії» взяв на себе логістику ліків та усі витрати. Зараз стан хлопчика нормалізувався, він живе вдома і більше не прив’язаний до гемодіалізу», – каже Роман Андруневич.

Подарунки від святого Миколая хлопчик отримав вже удома. Він активний, непосидючий, до всього цікавий. Хлопчик поступово одужує, набирається сил і повертається до нормального життя. До Центру він приїжджає лише на контрольні огляди.