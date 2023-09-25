Дівчинка після пересадки почувається добре, її з реанімації вже перевели у відділення

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели трансплантацію нирки 5-річній дівчинці зі Сколівщини. Донором органа для неї стала 9-місячна важкохвора дівчинка, яку визнано наймолодшим донором в Україні.

5-річна Сніжана вже п’ять років лікується у Центрі від ниркової недостатності. Лікарі діагностували у неї гемолітико-уремічний синдром.

«Це захворювання супроводжується зниженням гемоглобіну, тромбоцитів, постійною діареєю, перманентною гарячкою. Внаслідок змін в організмі у нирках утворюються невеличкі тромби, які блокують роботу нирок, і відповідно вони перестають працювати»,– повідомив дитячий нефролог Центру Роман Андруневич.

Дитина з 11-місячного віку перебувала на щоденному перитонеальному діалізі. Єдиним порятунком для неї була трансплантація нирки.

«Шанс на одужання маленькій Сніжанці подарували батьки 9-місячної дитини з важкою хворобою печінки. Коли у немовляти констатували смерть мозку, батьки погодилися на донорство», – кажуть у лікарні.

Єдина інформаційна система визначила Сніжану пацієнтку як потенційного реципієнта. У лабораторії Центру підтвердили імунологічну сумісність. Спеціалісти Центру виїхали в Київ для забору органа і доставили його до Львова, де команда спеціалістів провела трансплантацію. Оперативне втручання мало свої особливості через вік і вагу обох дітей. Проте операція минула успішно, нирка запрацювала на операційному столі.

Як повідомив ZAXID.NET Роман Андруневич, трансплантацію провели минулої середи, 20 вересня. Дитина почувається добре, нирка працює нормально. Дівчинку з реанімації вже перевели у відділення.

Загалом у Центрі проведено вже 13 пересадок нирки дітям. У 2021 році Центр включили в пілотний проект МОЗ трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Усі оперативні втручання для пацієнтів є безкоштовні, за них Центру платить держава. У лікарні працює «лист очікування», у якому перебувають пацієнти, яким потрібна трансплантація органів.