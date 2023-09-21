Катерина вже вдома і налаштована оптимістично

Онкологи Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру видалили рідкісну пухлину шиї мешканці Хмельницького, яка загрожувала життю дівчини. Пухлина у діаметрі була майже 15 см і могла у будь-який момент перетиснути важливі нервові і судинні структури шиї.

Катерина, так звати пацієнтку, розповіла лікарям, що проблема почалася з невеликого ущільнення на шиї, на яке вона спершу не звертала увагу. Згодом вона сильно вдарилася в шию і помітила, що пухлина почала інтенсивно рости. Вона була настільки велика, що рідні змусили Катерину звернутися до лікарів.

У Хмельницькому дівчину прооперували, але тоді не вдалося видалити пухлину. І дівчина звернулася по допомогу до онкологів Центру.

Після дообстеження Катерині потановили остаточний діагноз – альвеолярна саркома м'яких тканин. Онкологи одразу розпочали передопераційну хіміотерапію.

«Це рідкісна пухлина із несприятливою локалізацією. Утвір поширювався майже до хребта, і у будь-який момент міг перетиснути важливі нервові і судинні структури шиї. Проте через великі розміри пухлини негайне оперативне втручання було неможливим. Ми провели хіміотерапію, і лікування дало позитивний результат. Нам вдалось зменшити пухлину на більш, ніж 50 відсотків», – повідомив онколог Центру Северин Фернеза.

Оперативне втручання було складним. За словами хірурга Ореста Лешневського, велетенська пухлина діаметром близько 15 см знищила частково м'язи і нерви у цій ділянці. КТ показало, що утвір небезпечно прилягає до деяких судин.

«Операція була складна для нас, як для хірургів, проте життєво важлива для пацієнтки. Нашим фахівцям разом з дитячим хірургом з Туреччини, професором Хаканом Агіром вдалося не лише повністю забрати пухлину, а й провести пластику рубця від попереднього втручання», – додав Орест Лешневський.

Катерина уже вдома відновлюється після операції. Попереду її чекає продовження лікування в онкологів, але дівчина налаштована оптимістично. Вірить, що з підтримкою рідних зможе здолати важку недугу.