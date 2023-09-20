На четвертий день після операції дівчинка поїхала додому

У львівській дитячій лікарні св. Миколая хірурги за допомогою робота Da Vinci видалили пухлину наднирника 4-річній дівчинці з Вінниці, яка до цього перенесла трансплантацію кісткового мозку. Злоякісний утвір загрожував життю дитини. Досі операцій з видалення пухлин наднирника дітям із використанням робота-хірурга в Україні не проводили. На четвертий день після операції дівчинка поїхала додому.

Аліна з минулого літа бореться з важкою недугою. Спершу у неї виник біль у животі та піднялася температура. Батьки звернулися до лікарів, і у Аліни діагностували нейробластому 4 стадії – вроджену злоякісну пухлину нервової системи, повідомили в лікарні.

Оперували дитину з допомогою робота Da Vinci

При нейробластомі пухлини можуть розвиватися в будь-якій ділянці симпатичної нервової системи. У дівчинки вона локалізувалася в правому наднирнику – ендокринній залозі, що відіграє важливу роль в обміні речовин. При цьому пухлина мала розмір 15 см.

Дівчинка спершу проходила хіміотерапію у Вінниці, згодом – високодозову хіміотерапію в Інституті раку в Києві. У столиці їй також пересадили кістковий мозок. І коли пухлина зменшилась до 5 см, Аліна з батьками приїхала до Львова.

У Львові після консиліуму лікарів Аліну вирішили оперувати за допомогою робота-хірурга Da Vinci. Лікарі кажуть: такий метод більш точний та менш травматичний для дітей, бо операція відбувається через мінірозріз, а вбудована мінідіагностична система дозволяє лікарям проводити оперативні втручання з ювелірною точністю.

«У дівчинки була пухлина в ділянці правого наднирника. За допомогою робота була видалена пухлина в межах здорових тканин, пухлина була відділена від нирки, нижньої порожнистої вени, печінки, діафрагми. За даними результатів гістологічного обстеження операція вийшла радикальна, пухлина видалена повністю, безпечно. Робот-хірург допоміг точно і прецизійно видалити пухлину, не ушкодивши оточюючих органів», – повідомив завідувач відділення хірургії Олександр Калінчук.

На четверту добу після оперативного втручання Аліна поїхала додому. У Вінниці вона продовжуватиме лікування: прийматиме підтримуючу хіміотерапію. До Львова на контрольні огляди приїжджатиме раз на три місяці.