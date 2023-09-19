Хлопчика вже виписали з лікарні додому

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» через декілька годин після народження прооперували маля, яке народилося з атрезією старавходу. Це вада, при якій вміст стравоходу закидається у дихальні шляхи, і провокує важкі ускладнення. Після операції хлопчика з вагою 3800 г вже виписали додому.

Денис, так звати маленького пацієнта, народився у пологовому Ходорова з вагою 3050 кг. Після народження у хлопчика виявили вроджену ваду – атрезію стравоходу і нижню трахео-стравохідну норицю і вже через чотири години після появи на світ маля було в «Охматдиті», повідомили в лікарні.

«Атрезія – це відсутність можливості потрапляння їжі у шлунок. У таких немовлят шлунковий вміст потрапляє у дихальні шляхи. Розвиваються важкі ускладнення: дихальні розлади, аспіраційна пневмонія. Їсти немовляти теж не може. Це дуже небезпечно. У цій ситуації дуже важливо швидко прооперувати немовля. У пологовому швидко поставили діагноз і відразу сконтактували з нашою лікарнею», – повідомив дитячий хірург Олег Ленів.

За словами лікаря, атрезія стравоходу – це одне із найважчих вад розвитку у новонароджених. Корекція таких вад є складною і вимагає високого професіоналізму хірургів та анестезіологів.

Хлопчика відразу взяли в операційну. До операційної бригади, яка оперувала Дениса, увійшли: дитячі хірурги Олег Ленів та Роман Ковальський, анестезіолог Галина Заремба, анестезіолог Петро Городиловський, лікар-інтерн Олена Поглод. У постінтесивній терапії дитину виходжували під керівництвом Христини Зелізної.

Операція пройшла успішно, хоч виходити таку малу дитину було непросто. Маля тиждень було на штучній вентиляції легень, йому проводили седацію (знеболення), повне парентеральне харчування. Пізніше дитина була екстубована, харчувалася через зонд. Але малюк усе це витримав і наприкінці лікування вже зʼїдав по 70 мл рідини з пляшечки.

Хлопчика вже виписали з лікарні, коли йому виповнився місяць. Він важив на той момент 3800 кг. До лікарні хлопчик приїжджатиме на контрольні огляди щодо адекватної прохідності стравоходу. На нього попереду ще чекає кілька міні-операцій для розширення стравоходу.