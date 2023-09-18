8-річний Ромчик проходитиме реабілітацію у Львові

До Центру дитячої реабілітації Unbroken kids після року лікування у Німеччині повернувся 8-річний Роман Олексів, який під час ракетного удару по Вінниці отримав 45% опіків тіла. Шанс вижити був невеликий, але хлопчик за нього вхопився. Тепер подальшу реабілітацію він проходитиме у Львові.

Уперше до Львова хлопчик потрапив у липні 2022 року. Після масованого ракетного удару по Вінниці, Роман обпік велику ділянку тіла. Найважчі опіки були на спині. Мама хлопчика, яка привела сина на прийом до лікаря, загинула, як і медик і ще 25 людей.

З Вінниці дитину привезли до Львова, в опікове відділення Першого медоб’єднання Львова. Шансу врятувати дитину практично не було, бо не було ні належних умов для важких опікових пацієнтів, ні обладнання, повідомили в лікарні.

«Він приїхав у вкрай важкому стані. Взагалі був критичний. Ми робили все, що могли, особливо наша реанімація та анестезіологи. Сподівалися, що виживе. Але, думали, що скоріше за все він не доживе навіть до транспортування за кордон», – повідомила опікова хірургиня Леся Стрілка.

Роман ходить у спеціальній компресійній масці, аби місця опіків менше бралися рубцями

Утім, хлопчик виявився бійцем. За кілька тижнів його стан вдалося стабілізувати настільки, що його можна було транспортувати за кордон. Надважку українську дитину погодилася прийняти Університетська клініка Дрездена – одна з найбільших опікових лікарень Німеччини.

В університетській клініці Дрездена Романа оперували тричі на тиждень. Видаляли нежиттєздатні тканини, уламки скла на нозі, замінили барабанну перетинку, проводили численні трансплантації шкіри. І хлопчик з мінімальним шансом на життя одужав. У Дрездені він вперше після поранення відкрив очі і зробив перші кроки.

Через рік 8-річний Роман з батьком повернувся до Львова, у відділення, лікарі якого боролися за його порятунок, і тепер візьмуться за його реабілітацію. Роман ходить у спеціальній компресійній масці, яка необхідна для того, щоби місця опіків менше бралися рубцями. Якщо цього не робити, біль і обмеження рухливості — неминучі. Та лазеру для шліфування рубців в опіковому відділенні ще нема, на нього лише відкрили збір Перше медоб’єднання Львова, компанія Kyivstar та платформа dobro.ua. Долучитися до благодійного проекту «Дитяча надія: допомогти дітям з опіками» можна за посиланням.