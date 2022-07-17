Двох пацієнтів вже доставлено до Львова

П’ятьох постраждалих від ракетного удару у Вінниці, які перебувають у важкому стані, вирішили транспортувати в опіковий центр до Львова. Серед них і семирічний львів’янин, який був з мамою у вінницькій клініці на момент ракетного обстрілу.

«Двох поранених гелікоптерами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова, в опіковий центр. Ще один пацієнт – в дорозі. Двох важкопоранених готують до транспортування», – повідомив 17 липня голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За його словами, таке рішення прийняли вчора під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

Серед постраждалих були і львів’яни – 7-річний Роман Олексів та його мама Галина Олексів. Це син і дружина декана факультету музикознавства, композиції, вокалу та диригування Львівської музичної академії імені Лисенка Ярослава Олексіва. Галина Олексів була викладачкою музичної академії, торік здобула науковий ступінь доктора філософії.

Роман та Галина Олексіви зі Львова

На момент теракту вони були у вінницькому медичному центрі. Галина Олексів загинула на місці. 7-річний Роман у вкрай важкому стані. Про це повідомив його батько.

«Ромчик у комі, з чисельними травмами – відкритий перелом плечової кістки, черепно-мозкова травма, опіки тіла, лиця», – уточнив друг сім’ї Богдан Лазорак.

Як повідомляє Суспільне, хлопчик – один з тих пацієнтів, яких вже перевезли до Львова з Вінниці. Його стан стабілізували і готують до транспортування у польську клініку. Для лікування дитини збирають кошти: 4149 4993 4362 9059 (картка батька Ярослава Олексіва).

Нагдаємо, вранці 14 липня по центру Вінниці вдарили російські крилаті ракети «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря. Через удар дві будівлі на площі Перемоги («Ювілейний» та Будинок офіцерів) зазнали сильних руйнувань; частково зруйновано медично-діагностичний центр. На місці влучань спалахнула пожежа, яка перекинулася на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів. 23 людини загинули на місці, з них троє дітей. Ще одна жінка, яка отримала 85% опіків тіла, згодом померла в лікарні. У лікарнях Вінниці на сьогодні перебуває 67 потерпілих унаслідок ракетного обстрілу.