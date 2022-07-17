Наслідки авіаудару по центру Вінниці

У лікарнях Вінниці на сьогодні перебуває 67 потерпілих унаслідок ракетного обстрілу, у тому числі діти. Про це повідомив у телеефірі міський голова Вінниці Сергій Моргунов, пише «Укрінформ».

«Всі зусилля спрямовані на допомогу 67 постраждалим, у тому числі дітям, які перебувають у лікарнях. 14 людей – у тяжкому стані, 4 – у критичному», – зазначив Моргунов.

За його словами, у потерпілих переважно опіки та осколкові поранення.

Міський голова запевнив у забезпеченості медикаментами, витратними матеріалами, немає також проблем із донорами.

Водночас є пацієнти, які надалі потребуватимуть протезування, і в цьому питанні Вінниця відчуває підтримку.

«До нас звернулися друзі з посольства України в Ізраїлі щодо подальшої допомоги з протезуванням. У Чехії готові за потреби прийняти поранених. Було багато дзвінків від моїх колег з інших міст, подзвонила половина України», – наголосив Моргунов.

Як інформував ZAXID.NET, близько 10:45 14 липня по центру Вінниці вдарили російські ракети. Командування Повітряних сил України повідомило, що окупанти поцілили по місту крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря. Зенітно-ракетні війська ПС ЗСУ знищили дві ракети.

Через удар дві будівлі на площі Перемоги («Ювілейний» та «Будинок офіцерів») зазнали сильних руйнувань; частково зруйновано медично-діагностичний центр. На місці влучань спалахнула пожежа, яка перекинулася на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів.

23 людини загинули на місці, ще одна людина – жінка, яка отримала 85% опіків тіла – згодом померла в лікарні.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці відкритим терористичним актом. Міністерство оборони держави-агресорки Росії підтвердило, що російська армія під час удару по Вінниці цілилася в «Будинок офіцерів» – цивільний об'єкт, який функціонує як концертний зал, – і заявило, що в будівлі нібито відбувалася «нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь». Водночас ця версія не відповідає дійсності, оскільки в «Будинку офіцерів» у той момент налаштовували сцену перед концертом, який мав відбутися 14 липня.