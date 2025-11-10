Не абикайте: в яких випадках можна говорити «аби», а в яких – «щоб»
Українці люблять зловживати сполучником «аби», замінюючи ним «щоб». Насправді між ними є різниця. Коли який сполучник вживати, пояснили у мовознавчому телеграм-каналі Соrrесtаrіum.
Сполучник «аби» близький за значенням до слів «коли б лише», «тільки б».
«У сучасній українській літературній мові сполучник “аби” вживають лише для вираження умовних відношень: нехай собі співає, аби не голосно; хоч гірше, аби інше; аби день до вечора», –зазначають мовознавці.
В усіх інших випадках треба використовувати сполучник «щоб»: зайшов, щоб привітатися; щоб не зустрітися з ним, пішов іншим шляхом; чини так, як хотів би, щоб чинили з тобою.
