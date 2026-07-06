Адміністрація Трампа попросила ФІФА переглянути червону картку гравцеві збірної США на ЧС-2026
«Янкі» отримають серйозне підсилення на чвертьфінальний поєдинок Мундіалю
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Форвард збірної США Фоларін Балогун зможе зіграти у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 з футболу проти Бельгії після вилучення у попередньому раунді.
За інформацією журналіста Бена Джейкобса, президент ФІФА Джанні Інфантіно отримав прямий дзвінок з Білого дому з проханням переглянути рішення щодо нападника. Як наслідок, дисциплінарний комітет призупинив дискваліфікацію з випробувальним терміном у 1 рік.
Джерела у ФІФА наполягають, що вплив Білого дому не міг позначитись на рішенні через повноваження, передбачені статтею 27, та незалежний характер Дисциплінарного комітету. В організації визнали помилку арбітра, наголосивши, що фол американця не тягнув на червону картку.
Цікаво, що згодом президент США Дональд Трамп особисто подякував ФІФА за це рішення.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, Балогун отримав червону картку в матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (2:0) та за регламентом мав би пропускати наступну зустріч проти Бельгії. Нападник «Монако» жорстко наступив на ногу Таріку Мухаремовічу та ризикував завдати йому важкої травми.
Поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2026 між США та Бельгією відбудеться 7 липня у Сіетлі. Початок зустрічі о 03:00 за Києвом.