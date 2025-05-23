Понад чверть усіх студентів в Гарварді – іноземці

Адміністрація президента США Дональда Трампа позбавила Гарвардський університет можливості зараховувати громадян інших країн і змушує нинішніх студентів-іноземців переводитися до інших навчальних закладів або втрачати свій легальний статус. Про це повідомило агентство Reuters 23 травня.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем наказала своєму відомству припинити сертифікацію Гарвардського університету для іноземних студентів та слухачів за обміном з 2025-2026 навчального року. Посадовиця звинуватила Гарвард у «розпалюванні насильства, антисемітизму та координації з Комуністичною партією Китаю».

У листі до університету Ноем надала Гарварду «можливість» відновити свою сертифікацію, передавши протягом 72 годин низку записів щодо іноземних студентів, включно з будь-якими відео- та аудіозаписами їхньої протестної діяльності за останні п’ять років.

У Гарварді заявили, що цей крок адміністрації Трампа, який зачіпає тисячі студентів, є незаконним і шкідливим.

Згідно зі статистикою університету, у 2024-2025 навчальному році Гарвард зарахував майже 6800 іноземних студентів, що становить 27% від загальної кількості студентів. Серед студентів-іноземців Гарварду є громадяни Китаю, Канади, Індії, Південної Кореї, Великої Британії, Німеччини, Австралії, Сінгапуру та Японії.

За даними «Суспільного», через рішення адміністрації Трампа право на навчання в Гарвардському університеті можуть втратити до двох десятків українських студентів.

Нагадаємо, у квітні адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила державне фінансування на 2,2 млн доларів та 60 млн доларів багаторічних контрактів для Гарвардського університету. Це відбулося на тлі того, що навчальний заклад відхилив жорсткі вимоги Білого дому про держнагляд та радикальні зміни у внутрішньому управлінні.

Гарвардський університет – найстаріший університет у США, заснований 1636 року в Кембриджі, штат Массачусетс. Він є одним із найпрестижніших університетів світу і входить до Ліги плюща. Вартість навчання в Гарварді становить понад 59 тис. доларів.

За всі роки існування, Гарвард випустив понад 320 тис. студентів, у тому числі близько 270 тисяч з США та близько 50 тисяч – зі 191 країни світу. Серед випускників університету – 43 Нобелівські лауреати та вісім президентів США. Серед видатних випускників Гарварду: Барак Обама, Джон Ф. Кеннеді, Елеонора Рузвельт, Марк Цукерберг, Білл Гейтс та інші.