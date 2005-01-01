Аеропорт «Бориспіль» завдяки фіналу Ліги чемпіонів заробив додатково ₴31,5 млн

Аеропорт «Бориспіль» прийняв рекордну кількість пасажирів під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройшов 26 травня у Києві. Загалом цього дня аеропорт прийняв майже 53 тис. пасажирів і заробив додатково чистого прибутку на суму майже 31,5 млн грн, заявив його генеральний директор Павло Рябікін.

«Всього цього дня ми прийняли 52 599 тис. пасажирів, що є абсолютним рекордом в історії існування “Борисполя”. Для порівняння, на фінал Євро-2012 у нас було 38 тис. пасажирів. Минулого року ми один раз перетнули позначку в 40 тис. пасажирів», – розповів він на прес-конференції у середу, 30 травня, в Києві, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що 26 травня аеропорт прийняв 31 чартерний рейс з 6 тис. 393 уболівальниками «Реала», вболівальники «Ліверпуля» прилетіли 40 рейсами в кількості 8 тис. 822 пасажири. Було також 3 рейси з офіційними делегаціями короля Іспанії, прем'єр-міністра Габону та президента Чехії, і додатково були обслужені 72 рейси ділової авіації.

Рябікін повідомив, що додатково за цей день аеропорт «Бориспіль» заробив майже 31,5 млн грн чистого прибутку.

Нагадаємо, цьогорічний фінал Ліги чемпіонів уперше з 1980 року не зібрав аншлагу.