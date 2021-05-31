Аеропорт «Ужгород» відновлював пасажирські авіаперевезення на невеликий термін у 2019 році

Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку в аеропорті Ужгорода за аеронавігаціними приладами.

Міністерство інфраструктури України повідомляє, що ще раніше український провайдер аеронавігаційних послуг «Украерорух» вперше пройшов сертифікацію за стандартами ЄС та отримав призначення як провайдера послуг в частині повітряного простору Словаччини в межах виконання польотів до та з міжнародного аеропорту «Ужгород».

Сама угода між урядами України та Словаччини про використання частини словацького повітряного простору вступить в силу вже з 5 червня.

Міністерство заявило, що наразі розпочато фінальний етап підготовки до відновлення польотів за приладами на аеродромі. Зокрема, триває активна робота «Украероруху», Міноборони Словаччини та словацького провайдера аеронавігаційних послуг по реалізації заходів технічного характеру.

Відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород»

Міжнародний аеропорт «Ужгород» розташований безпосередньо біля словацького кордону – для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей.

Сам аеропорт не працює з 2016 року, відколи сплив термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Авісполучення було відновлено на невеликий термін у 2019 році – тоді аеропорт прийняв рейс авіакомпанії «Мотор Січ». Однак того ж року підприємство припинило авіасполучення через «нерентабельність перевезень у напрямку Закарпаття».

Угоду про відновлення роботи міжнародного аеропорту «Ужгород» Україна та Словаччина підписала у вересні 2020 року. Крім того, в квітні 2021 року стало відомо, що національна авіакомпанія WindRose розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром Ужгорода з 1 червня.