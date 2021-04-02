Львівські культурні події, попри карантин, відбуваються, але у безпечному режимі онлайн. Підказуємо, що і де можна переглядати у найближчий вікенд.

«Так казав Заратустра» і концерти від курбасівців

Театр імені Леся Курбаса транслюватиме виставу «Так казав Заратустра» у неділю о 19:00 на своїх сторінках у соцмережах та на своєму каналі у Youtube. Постановка буде доступна лише на час трансляції. Тим часом у постійному вільному доступі залишаться два концерти до 30-річчя цього колективу. У програмі «Під дахом театру» зібралися гурти, які народилися під цим же дахом — «Kurbasy», «Миклухо Маклай» та «Lirwak». Ще один концерт — сольний від гурту «Kurbasy». Цього разу вони співають народні пісні різних регіонів України.

«Фокус на Людкевича»

Органний зал пропонує онлайн-проект «Фокус на Людкевича». У його межах від четверга до неділі, 1-4 квітня, будуть світові прем'єри фортепіанних концертів Станіслава Людкевича у виконанні відомих музикантів. Окрім того, покажуть документальний фільм про пошуки забутих партитур композитора «У пошуках Людкевича» та записи спогадів сучасників маестро. Події доступні на сторінці Львівського органного залу у Facebook та на каналі Collegium Management на YouTube.

«Крім того, ми будемо пити вино в Zoom, така карантинна традиція. Запрошуємо всіх приєднатися до нашої кімнати, зробити собі доброї кави чи вина і з нами поговорити про музику, про вічне», — запросив заступник директора Органного залу Тарас Демко. Детальніше читайте за цим посиланням.

«Лис Микита» 1986 року із акторами-метрами

Свою архівну виставу пропонує Перший театр. Це «Лис Микита» у постановці 1986 року. У головних ролях впізнаєте відомих артистів Сергія Кустова, Олександра Кузьменка, Степана Глову, Бориса Тріуса. Цю та кілька нинішніх вистав можна знайти на каналі театру у YouTube.

«Фарбований Лис» для малечі

Актори-лялькарі запрошують малят на казку «Фарбований Лис» Івана Франка. У Львові започаткували проект «Вечірня казка від Театру ляльок». Історії читають актори і виставляють щосуботи о 20:00 на каналі театру у Youtube. Також на їхньому сайті доступні вистави онлайн.

«Відео, яке вже доступне у перегляді — це три вистави: «Шапочка. Червона», «Золоторогий олень» та «Знайдена лялька». Ще будемо щотижня додавати по одній виставі», — заанонсувала керівниця відділу промоції Львівського театру ляльок Марія Михайлик.

«Пані міністрова» по-заньківчанськи

Театр імені Марії Заньковецької цього тижня нагадає про себе комедією. У неділю, 4 квітня, виставить онлайн виставу «Пані міністрова». Цю постановку створила режисерка Алла Бабенко у 2013 році і запропонувала глядачеві історію простої домогосподарки, яка перетворюється на пані міністрову. Запис буде доступний на сторінці театру у Facebook.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter