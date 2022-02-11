«Друга Ріка» кличе на «Іншу Ріку»

Гурт «Друга Ріка» скликає своїх прихильників на концерт у Львові у суботу, 12 лютого, у !FESTrepublic. За плечима цього рок-гурту 25 років на сцені, 7 студійних альбомів і сотні концертів у різних містах та на фестивалях. Цього разу у Львові гурт презентуватиме свій акустичний проект із назвою «Інша Ріка».

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Виставка Івана Винарчика

Львівський художник, режисер, письменник Іван Винарчик презентує персональну виставку. У галереї «Зелена канапа» від 8 лютого показує серію своїх живописних творів «Ремісія». Над нею автор працював упродовж 5 років. Роздумує над колективною пам'яттю, трагічними подіями в історії людства і як вони з плином часу трансформуються у міф та легенди.

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Концерт «Очеретяного кота»

Блюз, джаз, реггі, лаунж із подільським колоритом – усе це про вінницький гурт «Очеретяний кіт». Музиканти приїдуть на концерт у п'ятницю, 11 лютого, у «Дзиґу». Цей гурт був учасником найвідоміших фестивалів країни – «Червона рута», «Гоголь-фест», «Шешори», «Бандерштат», «АртПоле», «Країна мрій», «Тарас Бульба». На львівському концерті музиканти заграють свої відомі композиції і нові пісні зі свіжого альбому «Тесла летить на Марс».

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«По той бік ширми» у Театрі ляльок

Львівський театр ляльок привідкриє свої таємниці, які ховаються за лаштунками. У неділю, 13 лютого, запрошують глядачів на виставу-майстер-клас «По той бік ширми». Така атракція дозволить зануритися у таємничий світ ляльковедення, побачити спеціальні прийоми і навички, якими володіють актори і перетворюють ляльку на живого персонажа.

«Діти і батьки мають можливість взяти в руки декілька систем ляльок, наші актори розповідають закони, як правильно, як неправильно, що можна, що треба. І діти можуть собі побавитися, спробувати оживити ляльки», – запросила головна режисерка театру Яна Титаренко.

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Вистава «Зелене Євангеліє» за Антоничем

У Домі Франка у суботу, 12 лютого, відбудеться вистава за поезією Богдана-Ігоря Антонича «Зелене Євангеліє». На таку постановку львівського режисера Євгена Худзика запрошує театр Українського католицького університету «На Симонових стовпах». Філософські роздуми Антонича підсилюють лемківські пісні та витинанки Дарії Альошкіної.

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