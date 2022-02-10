Два українські фільми позмагаються за нагороди Берлінського фестивалю
У Берліні відкривається 72-й міжнародний кінофестивальКатерина Сліпченко, 0
У Берліні 10 лютого відкривається 72-й міжнародний кінофестиваль Берлінале. Він, разом з Каннами та Венецією, входить до трійки найпрестижніших. Цього року було вирішено провести його офлайн, проте пандемія все ж внесла свої корективи: кількість глядачів у кінозалах скорочена, тому для акредитованих гостей програму вмістять у сім днів, а інші чотири дні віддали публіці. Протягом фестивалю мають показати 256 фільмів з 69 країн. В основному конкурсі за Золотого та Срібних ведмедів змагатиметься 18 картин з 15-ти країн. Відкриє фестиваль фільм невтомного Франсуа Озона «Петер фон Кант».
Головне журі фестивалю, яке оцінюватиме основний конкурс, очолив американський режисер та сценарист Найт Шьямалан.
«Терикони»
До нього також увійшли індійський режисер Карім Айнуз, німецька режисерка Анн Зохра Беррашед, французько-туніський продюсер Саїд Бен Саїд, письменниця й режисерка із Зімбабве Ціці Дангарембга, японський режисер Рюсуке Хамагуті (він отримав нагороди минулого року і у Берліні, і у Каннах, а зараз його фільм змагається за «Оскар») та данська акторка Конні Нільсен.
У різних фестивальних програмах візьмуть участь два українських фільми. Сюжети обидвох стосуються війни на сході України. Про дітей, що залишились у сірій зоні на Донбасі розповість документальна картина Тараса Томенка «Терикони». Показ відбудеться 15 лютого у конкурсній програмі Generation KPlus.
Також у рамках Берлінале відбудеться європейська прем'єра стрічки «Клондайк» Марина Ер Горбач. Її покажуть в конкурсі Panorama.
«Клондайк»
У стрічці йдеться про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.
Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон») та Олег Щербина («Черкаси»). Стрічка уже отримала приз за режисуру у конкурсі міжнародного ігрового кіно на фестивалі «Санденс».
Триватиме фестиваль до 20 лютого.
Основна конкурсна програма Берлінале
- «A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe»(«A E I O U – Швидкий алфавіт кохання, Німеччина-Франція. Реж.: Ніколетт Кребіц)
- «Alcarras» («Алькаррас», Іспанія-Італія. Реж.: Карла Сімон)
- «Avec amour et acharnement» («По обидва боки леза», Франція. Реж.: Клер Дені. У головних ролях – Жюльєт Бінош, Венсан Ліндон)
- «Rimini» («Ріміні», Австрія-Франція-Німеччина. Реж: Ульріх Зайдль)
- «Call Jane» («Дзвоніть Джейн», США.Реж.: Філліс Нагі. У головних ролях: Елізабет Бенкс, Сігурні Уівер, Кейт Мара)
- «Drii Winter» («Шматочок неба», Швейцарія-Німеччина. Реж.: Міхаель Кох)
- «Everything Will Be Ok» («Все буде добре», Франція-Камбоджа. Реж.: Ріті Панх)
- «La ligne» («Лінія», Швейцарія- Франція-Бельгія. Режисер: Урсула Майєр)
- «Leonora addio» («Леонора аддіо», Італія. Реж.: Паоло Тавіані)
- «Les passagers de la nuit» «Пасажири ночі», Франція. Реж.: Мікаель Ерс. У головних ролях: Шарлотта Генсбур, Кіто Район-Ріхтер, Еммануель Беар)
- «Nana» («До, зараз і потім», Індонезія. Реж.: Каміла Андіні)
- «Peter von Kant» («Петер фон Кант», Франція. Реж.: Франсуа Озон. У головних ролях, Дені Меноше, Ізабель Аджані, Ханна Шігулла)
- «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush»(«Рабія Курназ проти Джорджа Буша», Німеччина-Франція. Реж.: Андреас Дрезен)
- «Robe of Gems» («Мантія з дорогоцінного каміння», Мексика-Аргентина-США. Режисер: Наталія Лопес Кальярдо)
- «So-seol-ga-ui Yeong-hwa» («Фільм романіста», Південна Корея. Реж.: Хон Сан Су)
- «Un año, una noche» («Один рік, одна ніч», Іспанія-Франція. Реж.: Ісакі Лакуеста)
- «Un été comme ça» («Таке літо», Kaнada. Реж.: Дені Коте)
- «Yin Ru Chen Yan» («Повернення до пилу», КНР. Реж: Лі Руйцзюнь
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.