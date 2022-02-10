У Берліні 10 лютого відкривається 72-й міжнародний кінофестиваль Берлінале. Він, разом з Каннами та Венецією, входить до трійки найпрестижніших. Цього року було вирішено провести його офлайн, проте пандемія все ж внесла свої корективи: кількість глядачів у кінозалах скорочена, тому для акредитованих гостей програму вмістять у сім днів, а інші чотири дні віддали публіці. Протягом фестивалю мають показати 256 фільмів з 69 країн. В основному конкурсі за Золотого та Срібних ведмедів змагатиметься 18 картин з 15-ти країн. Відкриє фестиваль фільм невтомного Франсуа Озона «Петер фон Кант».

Головне журі фестивалю, яке оцінюватиме основний конкурс, очолив американський режисер та сценарист Найт Шьямалан.

«Терикони»

До нього також увійшли індійський режисер Карім Айнуз, німецька режисерка Анн Зохра Беррашед, французько-туніський продюсер Саїд Бен Саїд, письменниця й режисерка із Зімбабве Ціці Дангарембга, японський режисер Рюсуке Хамагуті (він отримав нагороди минулого року і у Берліні, і у Каннах, а зараз його фільм змагається за «Оскар») та данська акторка Конні Нільсен.

У різних фестивальних програмах візьмуть участь два українських фільми. Сюжети обидвох стосуються війни на сході України. Про дітей, що залишились у сірій зоні на Донбасі розповість документальна картина Тараса Томенка «Терикони». Показ відбудеться 15 лютого у конкурсній програмі Generation KPlus.

Також у рамках Берлінале відбудеться європейська прем'єра стрічки «Клондайк» Марина Ер Горбач. Її покажуть в конкурсі Panorama.

«Клондайк»

У стрічці йдеться про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон») та Олег Щербина («Черкаси»). Стрічка уже отримала приз за режисуру у конкурсі міжнародного ігрового кіно на фестивалі «Санденс».

Триватиме фестиваль до 20 лютого.

Основна конкурсна програма Берлінале