Рінат Ахметов пожертвував 300 млн грн на боротьбу з коронавірусом

ЕкономікаАндрій Стець, 20 березня5840

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Фонд українського олігарха Ріната Ахметова виділив 300 млн грн на протидію поширенню коронавірусу в Україні. Кошти направлять як із самого благодійного фонду, так і з обороту компаній, якими володіє Ахметов: «ДТЕК», «Метінвест», футбольний клуб «Шахтар» та решти активів, що входять до групи SCM.

«Коронавірус – це біда, з якою сучасний світ зіткнувся в такому масштабі, напевно, вперше. Я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен повинен подумати, чим конкретно він може допомогти Україні й українцям», – передає слова Ахметова прес-служба фонду.

За виділені 300 млн грн планується закупити 300 тис. експрес-тестів на виявлення коронавірусу. Додатково у Ахметова планують придбати щонайменше 200 апаратів штучної вентиляції легень та інше медичне обладнання.

Крім того, раніше олігарх Віктор Пінчук виділив близько 2 млн доларів на купівлю тестів на виявлення коронавірусу. Відповідні рішення олігархи ухвалили після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, за останніми даними, у світі офіційно зареєстровано 224517 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 10030 смертей та 86025 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Наразі в Україні офіційно підтверджено 26 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (15), Житомирській (2), Київській (2), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (1) областях і в Києві (3). Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій.

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