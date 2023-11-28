Ніколас Кейдж у фільмі «Нестерпний тягар величезного таланту»

59-річний актор Ніколас Кейдж втомився від зйомок. Він зізнався, що найближчими роками вирішив скоротити кількість нових фільмів зі своєю участю.

«Я хотів би читати хоча б одну книгу на тиждень. Я хочу проводити більше часу зі своєю дочкою. Зараз я підбиваю підсумки того, що справді важливо», – зізнався Ніколас Кейдж, який 7 січня 2024 року відзначатиме 60-річчя. Проте актор наголосив, що повністю припиняти кар’єру не планує. Лише у 2023 році вийшло шість фільмів за участю Кейджа.

Цікаво, що у недавній картині «Нестерпний тягар величезного таланту» режисера Тома Гормікена Ніколас Кейдж грає самого себе.

Головний герой фільму – актор Ніколас Кейдж у глибокій кризі: він загруз у боргах, з ним не розмовляє дочка, його версія з 90-х років з'являється до нього та сварить за втрачені можливості. За мільйон доларів Кейдж погоджується прийти на день народження до мільярдера-мексиканця.