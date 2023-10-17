ALYOSHA презентує велику сольну програму

19 жовтня о 19:00 у клубі «Малевич» відбудеться великий сольний концерт ALYOSHA. Разом з живим бендом артистка презентує велику сольну програму, куди увійдуть улюблені хіти та нові пісні, повідомили організатори концерту VINIL Concert agency.

У сет-лист програми увійдуть хіти артистки: «Калина», «Ти – найкраща», «Sweet People», «Текіла», «На фоні Париж», «Lebedi», «Планети», а також останні дуетні пісні з співаком Vlad Darwin «Пірнай», «Торнадо» та багато інших.

ALYOSHA виступить у Львові / Фото VINIL Concert agency

«Володарка потужного вокалу, багатьох престижних музичних премій, представниця України на Євробаченні в Осло, авторка та композиторка пісень, талановита співачка ALYOSHA вперше завітає до Львова після повернення на Батьківщину. За час перебування у США ALYOSHA не припиняла творчу діяльність, тож для львів'ян та гостей міста співачка вперше презентує наживо нові роботи «Я на волі є» та «Мене створив», які вийшли протягом минулого року», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Окрім того, шанувальники ALYOSHA першими почують і раніше невидані пісні, які стануть частиною шостого студійного альбому співачки.

Квитки можна придбати за посиланням.