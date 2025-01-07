У жовтні 2024 року Меланія Трамп випустила автобіографію, яка стала бестселером на Amazon

Студія Amazon випустить документальний фільм про дружину обраного американського президента Дональда Трампа Меланію Трамп, пише Variety.

Зйомки почались в грудні 2024 року, а прем’єра картини запланована на кінець 2025 року. Фільм планують запустити в прокат як у кінотеатрах, так і на стримінгових сервісах. Режисером є Бретт Ретнер, відомий за фільмами «Година пік» та «Люди Ікс: Остання битва».

Ратнер не працював у великих голлівудських постановках з 2017 року, коли шість жінок звинуватили в сексуальних домаганнях. Тоді Warner Bros. розірвала з ним відносини. Також Ратнера звинуватили у зґвалтуванні. Попри те, що режисер заперечував звинувачення та навіть подав до суду за наклеп, скандал призвів до міни керівництва Warner Bros. у 2019 році.

Як правило, такі великі студії, як Amazon, не беруть участь у документальних фільмах на стадії зйомок, а натомість купують готовий фільм, коли він бере участь у великому кінофестивалі. Проте цього разу компанія зробила виняток. В Amazon обіцяють показати те, що відбувається «за лаштунками» життя колишньої та майбутньої першої леді США. Меланія Трамп стала виконавчою продюсеркою картини, тобто отримала змогу контролювати процес створення картини.

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У жовтні 2024 року Меланія Трамп випустила автобіографію, яка стала бестселером на Amazon. Відтоді, як Дональд Трамп залишив Білий дім у 2020 році, Меланія лише кілька разів зʼявлялася з ним на публіці. ВВС з посиланням на американські ЗМІ повідомило, що Меланія Трамп не житиме разом із президентом США у резиденції у Вашингтоні.

Під час свого першого президентського терміну Трамп критикував Amazon та The Washington Post (і газетою, і Безос, Amazon володіє Джефф Безос). Проте нещодавно Amazon оголосив про плани пожертвувати 1 млн доларів на другу інавгурацію Трампа, яка відбудеться вже 20 січня.

54-річна Меланія Трамп (до шлюбу Кнавс) — словенська та американська фотомодель, підприємиця, ювелірка. Вона народилась та виросла у Словенії та працювала моделлю через агентства в європейських столицях моди, Мілані та Парижі, перш ніж переїхати до Нью-Йорка в 1996 році. Її представляла, зокрема, агенція Trump Model Management. У 2005 році вона вийшла заміж за Дональда Трампа, у 2006 народила сина та отримала громадянство США.