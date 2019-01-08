Американці за 2 млрд доларів викуплять ІТ-компанію Luxoft
Штат компанії в Україні налічує майже 4 тис. працівників
Економіка — Юлія Лавришин, сьогодні, 11:0214790
Постачальник IT та консалтингових послуг американська компанія DXC Technology придбає компанію з розробки програмного забезпечення Luxoft Holding приблизно за 2 мільярди доларів США. Третина працівників Luxoft – майже 4 тис. людей – налічується в Україні.
Про те, що американські акціонери вирішили викупити Luxoft, повідомило агентство Reuters.
Одна акція Luxoft коштує 59 доларів, а компанію в цілому ви куплять за 2 млрд доларів.
Очікується, що операція буде завершена влітку 2019 року. При цьому Luxoft збереже свій бренд.
Luxoft заснована у 2000 році у Москві. В Україні компанія має офіси в Києві, Одесі та Дніпрі та налічує майже 4 тис. працівників.
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