Американці за 2 млрд доларів викуплять ІТ-компанію Luxoft

Штат компанії в Україні налічує майже 4 тис. працівників

ЕкономікаЮлія Лавришин, сьогодні, 11:0214790

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Американці за 2 млрд доларів викуплять ІТ-компанію Luxoft

Постачальник IT та консалтингових послуг американська компанія DXC Technology придбає компанію з розробки програмного забезпечення Luxoft Holding приблизно за 2 мільярди доларів США. Третина працівників Luxoft – майже 4 тис. людей – налічується в Україні.

Про те, що американські акціонери вирішили викупити Luxoft, повідомило агентство Reuters.

Одна акція Luxoft коштує 59 доларів, а компанію в цілому ви куплять за 2 млрд доларів.

Очікується, що операція буде завершена влітку 2019 року. При цьому Luxoft збереже свій бренд.

Luxoft заснована у 2000 році у Москві. В Україні компанія має офіси в Києві, Одесі та Дніпрі та налічує майже 4 тис. працівників.

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