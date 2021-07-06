В АМКУ зазначили, що останні кілька днів на ринку електроенергії відбуваються значні коливання обсягів купівлі-продажу

Антимонопольний комітет України вбачає ознаки антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії, тож відомство, з власної ініціативи, розпочало розслідування наявності чи відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, повідомили у прес-службі АМКУ.

У комітеті зазначили, що в останні кілька днів на ринку електроенергії, зокрема «на добу наперед» (РДН), відбуваються значні коливання обсягів купівлі-продажу електроенергії. Так, через зменшення закупівлі електроенергії на РДН деякими учасниками ринку спостерігалося різке зниження попиту. При цьому фіксувалося одночасне збільшення обсягів закупівлі на «ринку двосторонніх договорів» (РДД).

Зокрема, за даними веб-порталу ДП «Оператор ринку», обсяги торгів на РДН 2 липня склали 58 377,20 МВт-год., що на 35,5% менше, аніж у попередній день. Водночас середньозважена ціна на РДН тоді становила 1 151,82 грн/МВт-год., що на 22,2% нижче, у порівнянні з 1 липня.

На офіційному сайті НКРЕКП також повідомлялося про різке зменшення ціни на електроенергію на РДН у перші дні липня через виведення попиту на ринок двосторонніх договорів (РДД). Відтак, обсяг РДН 2 липня зменшився на 32 293 МВт-год., або на 40%. Як наслідок, середньозважена ціна РДН зменшилася на 29% - до 1034,5 грн/МВт-год. Також спостерігалося суттєве зростання обсягу РДД.

«На думку фахівців Антимонопольного комітету, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії. Вона ж могла вплинути й на зниження ціни на РДН через зменшення попиту. Схожі дії окремих учасників ринку відбуваються періодично, а отже - можуть бути умисними», — повідомляє АМКУ.

У комітеті наголосили, що синхронність і періодичність таких дій призводять до зниження ціни на ринку РДН через зменшення попиту або до її підвищення – шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту. Внаслідок цього змінюється структура ринку, в тому числі й рівень конкуренції на ньому.

На думку АМКУ, це може свідчити про наявність ознак порушення законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії. Відтак комітет за власною ініціативою розпочав дослідження наявності чи відсутності у вищеописаних діях учасників ринку ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції.