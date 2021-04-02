Антимонопольний комітет України оштрафував АТ «Львівгаз» на 75,6 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку розподілу газу. Таке рішення АМКУ прийняв на засіданні 1 квітня.

Як йдеться у рішенні АМКУ, акціонерне товариство «Львівгаз» оштрафували на 75,6 млн грн за порушення статті «Про захист економічної конкуренції», зокрема за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з розподілу природного газу.

В рішенні АМКУ не уточняються обставини цієї справи. Однак у грудні 2020 року антимонопольний комітет уже оштрафував 18 облгазів, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа, за порушення закону про економічну конкуренцію при закупівлі побутових лічильників газу. Загальна сума штрафів перевищила 380 млн грн. Тоді у справі також фігурував «Львівгаз», але АМКУ вирішило винести по ньому окреме рішення.

Нагадаємо, що зараз СБУ розслідує справу, яка стосується корупційних зловживань посадовцями «Львівгазу». За попередньою версією правоохоронців, газовики отримували хабарі і витрачали їх на фінансування політичних партій.

АТ «Львівгаз» є найбільшим газорозподільним оператором Львівської області і входить до групи компаній, об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія» українського мільярдера Дмитра Фірташа. «Львівгаз» є природним монополістом в області і змінити його не можна. Проте його мережі для постачання газу для населення можуть використовувати сотні інших постачальників.