Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Західне міжрегіональне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) почало розгляд провадження щодо можливого завищення ціни львівською газопостачальною компанією «Львівгаз збут». Після відкриття ринку газу для населення компанія продавала газ за цінами, вищими від середньозважених.

Як повідомила ZAXID.NET очільниця третього відділу досліджень і розслідувань тервідділення Галина Боса, провадження щодо «Львівгаз збуту» відкрили за ознаками зловживання монопольним становищем при формуванні ціни.

«Із серпня [2020 року] розпочав роботу ринок газу для населення і з’явилося багато постачальників. Протягом цього періоду «Львівгаз збут» мав одну з найвищих цін. На підставі аналізу ринку було відкрите провадження. Наразі триває збір доказів у справі. «Львівгаз збут» має надати обґрунтування своєї цінової політики», – розповіла представниця АМКУ.

Термінів, коли розслідування буде завершене, наразі не оприлюднюють.

Через встановлення завищених цін на газ для населення Західне міжрегіональне територіальне відділення також відкрило справи щодо «Закарпатгаз збуту», «Волиньгаз збуту», «Івано-Франківськгаз збуту» та «Рівнегаз збуту».

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року ринок газу відкрився для населення і споживач отримав право вибору постачальника, незалежно від регіону проживання.

«Львівгаз збут» є найбільшим постачальником за кількістю абонентів на Львівщині, оскільки його клієнтська база сформувалася задовго до повноцінного відкриття ринку для побутових споживачів і становила понад 800 тис. користувачів. Компанія та її засновник, газорозподільчий оператор «Львівгаз» входять до складу «Регіональної газової компанії» українського олігарха Дмитра Фірташа.

Починаючи з серпня минулого року ціни газзбутів цієї групи справді були вищими, ніж середньозважені на ринку. Наприклад, в січні велика кількість постачальників пропонували газ по 6,99–7,22 грн/м3. Натомість «Львівгаз збут» та інші «збути» групи – по 8,91–9,93 грн/м3.

Раніше Північне територіальне відділення АМКУ відкрило справи проти п'яти газопостачальників із групи Дмитра Фірташа – «Київоблгаз збут», «Житомиргаз збут», «Чернігівгаз збут», «Черкасигаз збут», «Уманьгаз збут», а також компанії «КиївГазЕнерджі» (компанію контролюють родичі народного депутата від ОПЗЖ Юрія Бойка) через встановлення ними завищених цін на газ для населення.