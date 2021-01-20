Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) здійснить виїзну перевірку найбільшої газорозподільчої компанії Львівщини – АТ «Львівгаз». Рішення про її проведення ухвалили на засіданні комісії 20 січня.

До НКРЕКП наприкінці 2020 року надійшли дві скарги від жителів Львівської області про порушення «Львівгазом» вимог законодавства та чинної ліцензії на розподіл природного газу. Один зі скаржників – пенсіонер Богдан Пристаюк із села Підгірці Стрийського району, якому нарахували 117,4 тис. грн боргу через нібито несанкціоноване втручання в роботу лічильника.

У чоловіка в хаті стояв старий газовий лічильник, який фахівці «Львівгазу» забрали на повірку. Як розповідав син пенсіонера Володимир Пристаюк в коментарі Expres.online, спочатку перевіряльники склали акт про те, що прилад обліку перебуває у справному стані. Але за місяць «Львівгаз» повідомив їм, що раптово було виявлено відсутність нижньої частини заводської пломби, отже це означає, що було заборонене законом втручання в роботу лічильника. Опісля компанія донарахувала пенсіонерові понад 12 тис. м3 нібито спожитого газу на суму 117,4 тис. грн. Також Володимир Пристаюк стверджував, що на родину чинили тиск із вимогами сплатити борг, з яким вони не були згодні.

Через такі дії «Львівгазу» Богдан Пристаюк написав скаргу до НКРЕКП, де вказав, що вважає незаконним донарахування газу на 117,4 тис. грн, оскільки інспектори компанії кілька років не проводили повірки його лічильника, хоча були повинні робити це відповідно до законодавства. НКРЕКП стала на бік скаржника та вказала на відсутність підстав для нарахування необлікованих кубометрів газу. Комісія зобов’язала «Львівгаз» врегулювати конфлікт, однак газорозподільна компанія вимог не виконала і не скасувала боргу.

Через це споживач у листопаді 2020 року написав нову скаргу до Нацкомісії, за підсумком її розгляду НКРЕКП ухвалила рішення про проведення виїзної перевірки львівської компанії.

Про конфлікт із «Львівгазом» другого скаржника – Н.І. Войціховської – інформації у відкритих джерелах наразі немає.

Нагадаємо, акціонерне товариство «Львівгаз» є природним монополістом у Львівській області та контролює понад 50% газопроводів. Воно належить до групи компаній, об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія» українського мільярдера Дмитра Фірташа.

Підприємство займається підключенням та відключенням природного газу різним споживачам, приймає показники лічильників, робить їхню повірку, забезпечує якість і тиск газу, реагує на аварійні виклики, усуває аварії тощо.

Раніше «Львівгаз» просив НКРЕКП підвищити йому тариф на доставку газу на 2021 рік вчетверо, проте комісія затвердила компанії тариф, у 1,7 раза вищий від чинного 2020 року.

Наприкінці 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував «Львівгаз» на 13 млн грн через донарахування побутовим споживачам плати за газ, що була вищою за показники лічильників. Компанія відмовилася сплачувати штраф та подала до суду, наразі цю справу розглядають в апеляції.