Від достовірності результатів лабораторних досліджень залежить здоров'я, а й інколи й життя людини

Кожному з нас рано чи пізно доводиться здавати аналізи чи робити тести, аби дізнатися про стан свого здоров’я чи здоров'я дітей, рідних. Коли на кону здоров’я власне чи рідних – як обрати ту лабораторію, якій можна довіряти? На що звернути увагу, щоб бути впевненим у достовірності результатів?

Лабораторна діагностика – це та сфера, де більшість людей орієнтується на поради знайомих чи лікаря. І якщо, наприклад, вибираючи продукти харчування, ми можемо перевірити дату виготовлення, обрати на смак чи зовнішній вигляд, то чи є певні критерії, за якими можна оцінити роботу лабораторії і бути впевненим у якості послуг.

На що звернути увагу при виборі лабораторії?

Для того, щоб бути впевненим у результатах лабораторних досліджень, є певні показники, на які варто обов’язково звернути увагу при виборі лабораторії:

1. Ліцензування та сертифікація ISO. Першочергово на що варто звернути увагу – це ліцензія, яка є обов’язковою для проведення лабораторної діагностики. Та ліцензія – це ще не все. Для того, щоб підтвердити компетенції в якості управління, а також достовірність в отриманих результатах, лабораторія проходить сертифікацію щодо відповідності вимогам ДСТУ. В Україні для лабораторій є два стандарти: ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» та ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності». Наявність цих сертифікатів підтверджує компетенцію лабораторії, ефективність та відповідність роботи лабораторії європейським стандартам. Цю інформацію можна перевірити на сайті обраної лабораторії або ж запитати про це безпосередньо у відділенні, де б мали зберігатись копії документів. Якщо інформацію про сертифікацію ISO, а тим паче про ліцензію, не надають – варто задуматись.

2. Обладнання та реагенти. Коли виникає питання достовірності та швидкості виконання – все зводиться до обладнання. Лабораторний ринок як у світі, так і в Україні, постійно розвивається і від обладнання залежить чи йде лабораторія в ногу з цим розвитком. Лабораторія, яка не оновлює вже існуючу базу обладнання, це як лікар, який продовжує ставити діагноз, обмежуючись лише стетоскопом. Сучасне обладнання – це не лише достовірність результатів, а й великий спектр додаткових можливостей. Наприклад, оперативність виконання, отримання додаткових показників та ін. Це стосується і реагентів, за допомогою яких виконують дослідження. Якщо лабораторія використовує обладнання перевіреного виробника, наприклад, на лабораторному ринку це Abbott, Siemens, BIO-RAD (США), Roche (Швейцарія), Sysmex (Японія), Phadia 100 (Швеція), то й реагенти мають бути відповідні, тобто підтверджують достовірність отриманого результату. Реагенти, не передбачені виробником обладнання, використовуватись не зможуть з банальної причини – вони просто не підійдуть до обладнання і дослідження не може бути виконане. Цю інформацію можна подивитись на сайті лабораторії, а також перепитати у відділенні. У таких випадках варто переглядати й рубрику «Новини», адже про оновлення тут точно з’явиться інформація. Та й загалом ця рубрика дасть розуміння, чим живе обрана лабораторія, які в неї цінності, наскільки давно існує.

3. Система логістики. Обираючи медичну лабораторію, варто також звернути увагу чи є власна кур’єрська доставка біоматеріалу з відділень до лабораторії. Цю інформацію можна знайти як на сайті лабораторії, так і уточнити безпосередньо у відділенні чи на гарячій лінії обраної лабораторії. Варто також звернути увагу чи виконує лабораторія термінові тести (СІТО). Якщо у них є можливість робити певні дослідження терміново, це свідчить про те, що система логістики є продуманою і біоматеріал беруть в роботу в день відбору.

4. Вікові категорії в лабораторії. Когось цей пункт може здивувати. Проте для батьків новонародженого ця інформація дуже навіть актуальна. Поцікавтеся, яким віковим категоріям надає послуги та чи інша лабораторія. Річ у тім, що нині ще не всі лабораторії працюють з немовлятами, відбір біоматеріалу для дослідження яких вимагає особливої кваліфікації персоналу.

5. Графік роботи. Дізнайтеся, чи можна пройти лабораторні дослідження у зручний для вас час. Нині у деяких лабораторіях окремі відділення працюють і у суботу-неділю, що дуже зручно людям, в котрих нема можливості здати аналізи чи тести чи забрати результат в робочі дні.

Окремі лабораторії організовують виїзд бригади для відбору аналізів додому, що зручно для тих, хто не має на кого залишити, скажімо, маленьку дитину чи є рідні, які не можуть самостійно прийти в лабораторію.

6. Бонусні програми. Звичайно, що це не ключові вимоги при виборі лабораторії, але такі собі приємні моменти, коли вибираєте між декількома лабораторіями, які вам підходять. Не буде зайвим дізнатися, які бонуси пропонують лабораторії своїм клієнтам. В одних надають знижки пенсіонерам, в інших – є знижки, коли замовляють послугу онлайн чи вручають «сюрпризи» маленьким відвідувачам за сміливість і терплячість. Ще інші пропонують накопичувальну систему від вартості кожного замовлення.

Коли з різних причин у вас нема можливості зайти на сайт лабораторії, то можна підійти безпосередньо у відділення лабораторії і поставити ці запитання працівникам.

Як перевіряють якість роботи лабораторного обладнання?

Нині у багатьох лабораторіях є сучасне обладнання, на якому проводять дослідження, тож «людська помилка» виключається. Втім, і обладнання, навіть найновіше, інколи може дати збій. Хто і як контролює його роботу?

Аби отримати відповіді на ці та інші запитання, ми навідалися в одну з найбільших приватних лабораторій «Ескулаб».

«Ми завжди дбаємо про те, щоб кожен, хто звернувся до нас, був задоволений сервісом та швидко отримав достовірний результат. Коли людина приходить до нас, її потреба стає і нашою потребою. Для нас принциповим є контроль якості роботи нашого обладнання, від якого безпосередньо залежить достовірність результату, тож кожний робочий день розпочинається з внутрішнього лабораторного контролю якості», – каже комерційний директор лабораторії «Ескулаб» Денис Мельник.

Як це виглядає на ділі. За словами Дениса Мельника, всі аналізатори автоматично промиваються і тоді використовується «зразок» – біоматеріал із заздалегідь відомим результатом. Якщо результати співпадають, лаборанти приступають до роботи. Коли ж вони відрізняється, техніку налаштовують ще раз, після чого знову роблять контрольний аналіз.

«Кожного ранку, отримавши збіг по результатах, приступаємо впевнено до роботи, знаючи, що не підведемо своїх пацієнтів і вони отримають достовірні результати», – каже Денис Мельник.

Для кожного аналізатора, кажуть у лабораторії, є своя періодичність проходження технічного обслуговування. Вона вказана в інструкції і цих термінів чітко дотримуються.

«Та це не єдиний контроль якості. Наша лабораторія бере участь у RIQAS (Великобританія), PREVECAL (Іспанія), LABQUALITY (Фінляндія), QCMD (Великобританія)– це міжнародні програми зовнішньої оцінки якості лабораторій. Зразки біоматеріалу ми отримуємо вже від них. Схема та сама, що й з внутрішнім контролем якості, єдина відмінність – ми не знаємо, яким мав би бути результат. Зробивши аналіз, ми подаємо результати показників їм і, якщо показники співпали – сертифікацію ми пройшли», – каже Денис Мельник.

І хоч в лабораторії усі процеси автоматизовані, всі показники отриманих результатів проходять валідацію (переконтроль) лікарями-лаборантами «Ескулабу», що дає можливість забезпечити найбільш точний результат лабораторних досліджень.