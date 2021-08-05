Чутливими до алергії є 40% жителів Землі

На вулиці, на роботі і навіть вдома – алергени чигають на нас усюди. Серед головних чинників, що провокують розвиток алергії, фахівці вважають забруднення навколишнього середовища, надлишок хімічних добавок і консервантів у їжі, а також стрес та шкідливі умови праці. У кожної третьої людини трапляється алергічний риніт, у кожного десятого – бронхіальна астма. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на сьогоднішній час до алергенів чутливими є близько 40% населення Землі. І з кожним роком цей показник лише зростає!

Найчастішими симптомами алергії є свербіж очей та шкіри, почервоніння і висипання, напади задухи, кашель, сльозотеча, закладеність носа, нежить та чхання. Алергія виникає внаслідок агресивної реакції імунітету на подразники із навколишнього середовища. Терпіти надокучливі симптоми не варто, адже на сьогодні існують ефективні методи боротьби з алергією. Проте, аби лікування було дієвим, потрібно виявити збудник, який провокує імунну реакцію організму. На сьогодні найефективнішими методами діагностики алергічних станів є дослідження на аналізаторах ALEX та Phadia, які проводить медична лабораторія «Ескулаб».

Застосування технології ImmunoCAP від Phadia дозволяє отримати достовірні результати, які не викликають сумнівів. Сьогодні це найбільш чутливий і високоточний метод аналізу крові на алергію.

Результатам досліджень, виконаних із застосуванням ImmunoCAP, довіряють клініки всього світу. Це особливо актуально під час проведення алерген-специфічної імунотерапії. ImmunoCAP дозволяє точно виділити тригерні алергени, коректно підібрати терапію для поліпшення якості життя хворого. На достовірність цього методу не впливають вік пацієнта, стан шкіри, прийом ліків, стадії захворювання та вагітності. Окрім цього, ImmunoCAP безпечний, не має протипоказань до проведення та не несе ризику ускладнень, а також може проводитись на тлі прийому антигістамінних препаратів чи глюкокортикостероїдів. Методологічні, підтверджені клінічними даними результати, доводять, що ImmunoCAP – це унікальна тест-система для точного і правильного вимірювання рівнів IgE-антитіл. В Україні лабораторія «Ескулаб» надає можливість використовувати «золотий стандарт» ImmunoCAP в діагностиці алергій у клінічній практиці.

Часто для встановлення правильного діагнозу потрібно кілька етапів діагностики, тому «Ескулаб» пропонує також діагностику алергенів за допомогою тесту ALEX. Він дозволяє отримати повну картину імунної відповіді пацієнта, включаючи аналіз на загальний IgE. Це – єдиний у світі мультикомпонентний тест на 295 алергенів для діагностування алергії, що виконується за допомогою штучного інтелекту. ALEX є високочутливим і достовірним навіть у період загострення чи під час прийому ліків, а також гарантує відсутність хибно-позитивних результатів за рахунок блокування CCD-інгібіторів – маркерів перехресної реакції. Тобто якщо алергеном для людини є персик, дослідження за допомогою ALEX, покаже лише цей алерген, виключаючи алергени, які за хімічним складом є подібними і викликають перехресну реакцію – абрикос, вишню, мигдаль, яблука, сливи.

Пилок трави, дерев, бур’янів, домашні пилові та комірні кліщі, бобові культури, спеції, фрукти, овочі, горіхи, насіння, комахи, молочні та морепродукти, а також безліч інших алергенів можна виявити за допомогою інноваційної діагностики Phadia та ALEX у лабораторії «Ескулаб». Це дозволяє підібрати правильне лікування і зрозуміти, доступ до якого збудника алергії потрібно повністю усунути. Наприклад, у випадку алергії на пилок дерев не варто виходити у місця з її високою концентрацією, особливо у вітряну і суху погоду. Пацієнтам рекомендується носити окуляри, вкривати голову кепкою, а після прогулянки мити руки і обличчя, приділяючи увагу слизовій оболонці носа і очей.

Тож вчасно виявити алерген, взяти під контроль імунну реакцію організму, щоб жити повноцінним життям, позбувшись надокучливих симптомів, можливо, якщо обрати правильні методи діагностики, які відтепер доступні кожному у мережі лабораторій «Ескулаб»!