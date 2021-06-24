Втома може сигналізувати і про потребу відпочити, і про деякі захворювання

Кожен з нас хоч раз у житті потрапляв у ситуацію, коли робота, яку ще нещодавно робили швидко і з задоволенням, уже не приносить радості, а її виконання потребує значно більше сил і часу. Починають дратувати будь-які дрібнички, на які раніше не звертали уваги. Ви ходите, як «сонна муха», і під вечір просто валитеся з ніг, ловите себе на думці, що у вас депресивний стан чи, можливо, ще якесь захворювання.

Втома – сигнал перепрацювання чи хвороби?

Втома є природнім сигналом організму про потребу перезавантаження – відпочинку. Лікарі радять обов’язково прислухатись до свого самопочуття, бо якщо ігнорувати сигнали організму, може бути значно гірше.

Кожна людина повинна сама обрати для себе спосіб відпочинку. Тим, у кого монотонна сидяча робота, краще підійде активний відпочинок: поїхати в гори, на море, можна і на дачу, до рідних в село. Коли працюєте у великому колективі і багато спілкуєтесь, то інколи просто хочеться побути наодинці з собою, зі своїми думками. В такому випадку, спробуйте прислухатись до себе і зрозуміти свою потребу: робіть те, чого давно хотіли, але не вистачало часу, поїдьте у місця, які пов’язані з приємними спогадами, зустрічайтеся з людьми, яких ви хочете бачити. І якщо ваша втома викликана лише перепрацюванням, то вона зникне, а ви повернетесь до звичного ритму життя бадьорі та з новими силами.

За словами Христини Москви, лікарки-ендокринологині, доцентки кафедри ендокринології ЛНМУ ім. Данила Галицького, консультантки медичної лабораторії «Ескулаб», інколи втома може свідчити про захворювання різних органів та систем, особливо коли вона стає постійною. Втома може бути симптомом цукрового діабету, серцево-судинних недуг, захворювань щитоподібної залози, анемії, синдрому хронічної втоми тощо. І чим швидше те чи інше захворювання буде виявлено, тим легше буде лікарю допомогти людині його позбутися або втримувати під контролем.

«До мене часто звертаються пацієнти, що скаржаться на втому. І щоб зрозуміти, що саме відбувається з організмом, раджу їм пройти відповідні обстеження, зокрема і лабораторні. Без них неможливо зрозуміти причину виникнення втоми і допомогти пацієнту», – каже Христина Москва.

Без обстежень і лабораторних досліджень неможливо точно встановити причину постійної втоми

Доволі часто, за словами ендокринологині, хронічна втома може свідчити про проблеми зі щитоподібною залозою. І аби оцінити її функціональний стан, варто здати аналіз на визначення рівня тиреотропного гормона (ТТГ), антитіл до тиреопероксидази (АТ-ТПО) та пройти ультразвукову діагностику (УЗД) щитоподібної залози.

«Такі симптоми як в’ялість, сонливість, депресивні думки, випадіння волосся чи різке зростання ваги, можуть свідчити про недостатність функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), що проявлятиметься підвищенням рівня ТТГ. А ось надмірна концентрація гормонів щитоподібної залози та, відповідно, зниження рівня ТТГ може бути причиною дратівливості, збудливості, порушення сну, частого серцебиття, різкого схуднення, плаксивості тощо», – каже Христина Москва.

Підвищений показник АТ-ТПО свідчить про наявність автоімунного тиреоїдиту (хвороби Хашімото). Симптоми при цьому захворюванні можуть бути різноманітні, оскільки спочатку в організмі є надлишок гормонів щитоподібної залози, а з часом їхня кількість зменшується, що призводить до виникнення гіпотиреозу.

Втомлюються усі без винятку люди. Але якщо ця втома не проходить тривалий час і турбує місяцями, то варто здати аналіз на глікований гемоглобін. Він відображає середній рівень глюкози за останні 2-3 місяці, при цьому навіть зміна вашого харчування за останній тиждень не вплине на цей показник. Це дослідження допоможе лікарю оцінити стан вуглеводного обміну та спрогнозувати ймовірність розвитку цукрового діабету.

Як наслідок перенесеної коронавірусної інфекції, багато людей зазначають хронічну втому та зниження працездатності. Таким людям обов'язково потрібно здати аналіз на Д-димер. Показник вище норми свідчить про підвищене утворення згустків крові (тромбів), внаслідок чого погіршується кровопостачання різних органів. Що більший тромб, то більша ймовірна зона ураження. При цьому тромби можуть одночасно утворюватися в різних частинах тіла, що пов’язане з небезпечними ризиками.

«Нестача вітамінів також може стати причиною постійної втоми. Життя значної частини людей здебільшого проходить в офісі за комп’ютером чи вдома зі смартфоном, з мінімальною кількістю часу на свіжому повітрі та активним відпочинком в світлий період доби. Саме через це зростають ризики недостатності чи навіть дефіциту вітаміну D», – каже Христина Москва.

Лікарка радить усім, хто відчуває втому, не ігнорувати цей сигнал організму. А рання діагностика – це запорука швидкого видужання та повернення до повноцінного життя.