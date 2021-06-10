Відпочивати великою компанією дешевше

Послуга ПЛР-тестування на COVID-19 у літній сезон залишається особливо актуальною. А якщо ви ще й вирушаєте у подорож великою компанією, то варто подбати про те, аби знайти лабораторію, яка зможе задовольнити потреби кожного індивідуально. Економічно вигідну вартість ПЛР-тестування на COVID-19 пропонує лабораторія «Ескулаб», особливо, якщо ви обрали автобусний тур Європою чи прямуєте на змагання або паломництво за кордон. Тим паче, що тут діють привабливі індивідуальні пропозиції для організованих груп, чисельністю більше 10 людей, які зокрема включають:

Консультація та супровід менеджера 24/7, аби у вас все було під контролем у будь-який мить;

Виїзд медперсоналу у зручну для клієнта локацію, що дозволяє суттєво зекономити час;

Індивідуальний підхід до кожного учасника групи, відповідно до його потреб;

Результати аналізів у лабораторії «Ескулаб» містять QR-код, мокру печатку та переклад англійською мовою, що є необхідним для перетину кордону.

Вартість ПЛР-тесту становить від 650 грн, проте при більшій кількості людей в групі, вартість може бути нижчою.

Додатковою перевагою для клієнтів є те, що після повернення їхньої туристичної групи в Україну лабораторія «Ескулаб» подає всі необхідні дані в Центр громадського здоров’я для зняття людей із самоізоляції.

До слова, нещодавно, окрім популярних серед українців Туреччини та Єгипту, в’їзд із ПЛР-тестом дозволили також Франція, Іспанія, Румунія та Албанія. Тож туристичних маршрутів, доступних для нас, стає дедалі більше, що дозволяє використати літню відпустку максимально корисно і приємно. Аби потрапити на омріяний відпочинок, варто подбати не лише про зібрані валізи та купівлю путівки чи квитків на літак, а й про вчасно зданий тест на COVID-19 і отримання його результату. Це легко та просто, а тепер ще й вигідно, навіть для великої групи, якщо скористатись пропозицією від «Ескулаб».

Щоб отримати додаткову інформацію, можна зателефонувати на Інформаційну лінію лабораторії за номером: 0 800 50 36 80.