При поверненні з відпочинку з-за кордону українцям обов'язково треба самоізолюватися на 14 днів або отримати негативний ПЛР-тест

Covid-19 вніс суттєві зміни у наше життя. І хоч з наближенням літа багато країн дещо спрощують умови в'їзду для іноземців (деякі країні відмінили ПЛР-тести, інші широко відкриють двері для мандрівників, які провакцинувалися від Сovid-19), та у багатьох країнах обов’язковою умовою для перетину кордону є негативний ПЛР-тест.

Нині без негативного результату ПЛР-тесту труднощі виникають і при в’їзді в Україну. І це стосується як іноземців, так і українців.

При поверненні в Україну громадянин встановлює додаток «Дій вдома» і має два варіанти розвитку подій: самоізолюватись на 14 днів або ж здати ПЛР-тест і при негативному його результаті самоізоляція не потрібна. Такі правила діють для всіх, хто перетинає кордон, незалежно від того, з якої країни повертається людина.

Приватна лабораторія «Ескулаб» ввела для своїх пацієнтів 20% знижки на повторне ПЛР-тестування, які діють на постійній основі у різних містах України і у Львові зокрема.

«Щороку з травня починається сезон відпочинку, відповідно більше людей починають подорожувати і стикаються з тим, що потрібно в деякі країни здавати ПЛР-тест при виїзді з України, а також обов’язково при повернені додому. Ми вирішили піти на зустріч нашим пацієнтам. Ті пацієнти, які здавали ПЛР-тест у нас для виїзду за кордон, повернувшись в Україну, впродовж 30 днів отримують 20% знижки на повторне тестування. Це не акція, а пропозиція, яка діє на постійній основі», – повідомив комерційний директор медичної лабораторії «Ескулаб» Денис Мельник.

Після отримання негативного ПЛР-тесту, лабораторія передає дані пацієнта в Центр громадського здоров’я України і людину знімають з самоізоляції.

Пропозиція 20% знижки на повторний ПЛР-тест діє протягом 30 календарних днів з моменту проведення першого ПЛР-тестування. Нею можна скористатися у будь-якому відділенні лабораторії «Ескулаб», окрім аеропорту «Бориспіль».

До слова, тепер здати будь-які аналізи, у тому числі і для ПЛР-тестування, у лабораторії «Ескулаб» можна у будь-який день тижня, включаючи вихідні. У Львові два відділення лабораторії працює і у неділю.

Якщо ви з якихось причин не можете під’їхати в лабораторію для забору аналізів, то можете викликати медсестру додому. Виїзні бригади виїжджають до пацієнтів, як у межах міста, так і у приміські зони. І приїдуть туди, де зручно пацієнту: додому, на дачу, в офіс тощо.

Телефон інформаційної лінії: 0 800 50 36 80.