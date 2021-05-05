У Львові два відділення лабораторії«Ескулаб» працюють і у неділю

З 1 квітня у Львові здати аналізи можна у будь-який день, включаючи суботу і неділю. Лабораторія «Ескулаб» для зручності пацієнтів змінила графік роботи деяких відділень. Тепер, аби здати аналізи чи отримати результат, включно з ПЛР-тестами з мокрою печаткою, не треба чекати понеділка – два відділення лабораторії працюють у неділю.

Як повідомили ZAXID.NET в лабораторії, є ситуації, коли чекати до понеділка пацієнту ніяк не виходить. Скажімо, людина їде за кордон і їй потрібно здати ПЛР-тест і отримати результат дослідження, який для перетину кордону має бути негативний. Нині багато країн вимагають, аби ПЛР-тестування було зроблено не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. А якщо виїжджати потрібно у понеділок, то оригінал рузультату треба взяти у неділю.

Або у людини підозрюють коронавірус. Є він чи ні хочеться дізнатися якнайшвидше, щоб людина зорієнтувалася, як діяти далі. У такому випадку допоможе тест на антиген, результат якого відомий через 15 хвилин.

Тому керівництво медичної лабораторії «Ескулаб» вирішило цю проблему – з 1 квітня два відділення лабораторії у Львові і одне у Чернівцях працюють і у неділю.

«Останнім часом до нас почастішали звернення пацієнтів, які не мають можливості здати аналізи впродовж тижня і тому відкладають піклування про своє здоров’я. А у неділю вони вихідні і можуть здати аналізи. Дуже популярним в цей день є тест на антиген, бо впродовж 15 хв з моменту здачі аналізу можна дізнатися, хворіє людина на коронавірус чи ні. Людям, які їдуть за кордон, зручно саме в неділю отримати результати ПЛР-досліджень з мокрою печаткою, аналізи на які здавали напередодні. Ми шануємо наших клієнтів і йдемо їм назустріч», – каже головна сестра медична лабораторії «Ескулаб» Марія Шипка.

До слова, як повідомили ZAXID.NET у лабораторії, якщо рузультат вам потрібний у неділю,то його можна отримати у відділеннях, які працюють саме у цей день, незалежно від того, де ви здавалили аналізи напередодні.

У Львові відділення лабораторії «Ескулаб» працюють у неділю за такими адресами: м. Львів, вул. Шевченка, 315 і вул. Городоцька, 35. Графік роботи відділень лабораторії: понеділок-п’ятниця - 7:00–18:00, субота – 8:00 -18:00, неділя – 8:00 -16:00.

Ще одне відділення лабораторії «Ескулаб» працює у неділю і в Чернівцях за адресою: вул. Садова, 6. Графік роботи відділення: понеділок-п’ятниця –7:00–18:00, у суботу – 8:00–14:00 і у неділю – 9:00–12:00.



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