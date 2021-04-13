Перш, ніж вживати вітамінні комплекси, треба визначити. яких саме вітамінів вам бракує

Навесні багатьом із нас бракує вітамінів та мікроелементів. І аби поповнити ними організм, чимало людей вживають різні вітамінні комплекси і добавки. Але часто замість очікуваного результату не бачать жодних змін в стані здоров’я.

ZAXID.NET попросив біохіміка-нутріціологиню Марту Чорну допомогти розібратися, як правильно вживати вітаміни та мікроелементи, аби вони приносили користь.

Вітаміни - не цукерки

За словами Марти Чорної, зараз рідко бувають ситуації, коли людям тотально бракує вітамінів, як правило, бракує лише окремих вітамінів чи мінералів. Але вітаміни – це не цукерки і їх вживати бездумно, не проконсультувавшись з лікарем, не варто з кількох причин. Неправильно підібрана доза того чи іншого вітаміну – це викинуті гроші на вітер. Коштують недешево, а користі не принесуть. Це по-перше. По-друге, надмірне споживання тих чи інших вітамінів може замість користі принести шкоду. Тому призначати вітаміни і мінерали повинен лікар.

Нестачу одних вітамінів та мінералів, за словами нутріціологині, можна поповнити збалансованим харчуванням, інших – за допомогою вітамінних комплексів чи добавок

Навесні у людей, як твердить Марта Чорна, найчастіше є нестача вітаміну D. Це єдиний вітамін, який утворюється в нашому організмі під дією сонячного проміння. Аби він вироблявся у достатній кількості, людина повинна щодня в обідню пору 10-15 хвилин побути під дією прямого сонячного проміння і при цьому має бути відкрито 60% тіла. В осінньо-зимовий період це зробити неможливо, а отримати достатньо цього вітаміну з їжею (він міститься у жирній рибі, яйцях, вершковому маслі тощо) нереально. А саме вітамін D зараз лікарі рекомендують пити хворим на коронавірусну інфекцію чи з підозрою на цю хворобу, бо він запобігає хворобам дихальних шляхів.

«Запаси вітаміну D можна і треба поповнювати, але для початку треба знати, яку дозу конкретній людині слід приймати: підтримуючу чи лікувальну. У нормі в організмі має бути 30-100 нг/мл. Тому, щоб знати, є дефіцит чи ні, якщо є, то який саме, слід здати аналіз на визначення рівня вітаміну D. Зараз вітамін D відносять до гормоноподібних речовин, бо він дуже потрібний організму. Через його брак може постійно бути поганий настрій, виникати часті простудні захворювання, проблеми зі шкірою тощо», – каже Марта Чорна.

Але вітамін D, як і будь-які інші вітаміни, слід вживати після консультації з лікарем. Маючи на руках результати аналізів, лікар визначить, яка доза вітаміну конкретній людині потрібна: підтримуюча – 2000 МО (міжнародних одиниць) чи лікувальна – 5000 МО.

Якщо вживати вітамін D на свій розсуд, про всяк випадок, то можна собі нашкодити, бо передозування, каже Марта Чорна, може призвести до гіперкальцієнемії (коли рівень кальцію в крові перевищує норму).

Вітаміну С найчастіше бракує курцям, вагітним, людям, які живуть у стресах. За словами Марти Чорної, п’ять хвилин нервового напруження чи сварка може спровокувати викид 300 мг вітаміну С. Тобто, людина позбувається майже добової дози цього вітаміну.

Курцям рекомендовану дозу (200 мг) відразу варто збільшувати вдвічі, до 400 мг. І стежити за ним не лише навесні, а упродовж всього року.

«Здавати аналіз на визначення рівня вітаміну С в організмі нема потреби. Його брак людина відразу відчує. Це в перш чергу носові кровотечі, кровоточивість десен тощо. Поповнювати ним організм треба щодня, а для цього достатньо мати збалансований раціон, в якому є достатньо свіжих овочів, свіжих листових овочів (300- 400 г) , фруктів (200-300 г) та квашених продуктів», – каже нутріціологиня.

«Дозування американських вітамінів може бути завелике»

Серед вітамінів, перед вживанням яких варто здати аналізи, є вітаміни групи В, нестача яких проявляється нервозністю, проблемами зі шкірою, випадінням волосся тощо.

Перш, ніж вживати мінерали та мікроелементи: магній, залізо, феритин, йод, натрій, фосфор, кальцій іонізований, Марта Чорна радить здати аналізи, аби визначити їхній рівень в організмі. І тоді лікар визначить, потрібно пацієнту додатково їх вживати чи ні. І якщо вживати, то у яких дозах.

Продакт-менеджер медичної лабораторії «Ескулаб» Ірина Мандзюк повідомила, що навесні вдвічі зросла кількість людей, які проводять лабораторні дослідження на рівень вітамінів і мінералів. Такі дослідження проводять, як молоді люди, так і старшого віку.

«Вони придбали у нашій лабораторії пакет «Вітаміни і мінерали», який включає дослідження на вітаміни D, В12, а також залізо, калій, кальцій, магній, натрій, феритин, фосфор та загальний аналіз крові. Такі дослідження допоможуть виявити дефіцитні стани у людей і уникнути бездумного вживання препаратів тим, кому вони не потрібні. Зараз до кінця квітня діє 15% знижка на пакет «Вітаміни і мінерали». Щоб його придбати, варто лише сказати промокод «Вітаміни» у будь-якому відділенні лабораторії «Ескулаб», – каже Ірина Мандзюк.

Зараз великою популярністю серед людей користуються американські вітамінні комплекси, які можна замовити на сайтах, купити через інтернет чи в аптеках. Але Марта Чорна радить бути з ними обережними.

«Ці вітаміни, передусім, розраховані на американців, у яких дещо інший спосіб життя, ніж у нас, більше стресу та фаст-фуду. Потрібно врахувати також, що у них значна частина людей має надлишкову вагу. Тож їм, відповідно, потрібна і більша доза вітамінів. Для наших людей їхнє дозування може бути завелике, тому може нашкодити, а не допомогти», – каже Марта Чорна.