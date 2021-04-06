Коронавірус Covid -19 суттєво змінив наше життя, точніше, вніс у нього не зовсім зручні й комфортні для нас зміни. І йдеться не лише про носіння масок, дотримання соціальної дистанції, , «червоні зони», локдауни тощо. З’явилося значно більше вимог, які кожний з нас повинен виконувати. Скажімо, зараз при виїзді за кордон поруч з закордонним паспортом, страховим полісом, візою обов’язково має бути і довідка про негативний результат ПЛР-тестування. Без такої довідки в’їхати в іншу країну неможливо.

Без довідки про негативний ПЛР-тест тепер не дозволяють і в’їхати в Україну. З 22 березня 2021 року Кабмін змінив правила в’їзду в Україну. Зміни торкнулися, як іноземців, котрі зобов’язані мати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години, так і українців, які повертаються з-за кордону. Якщо раніше піти на самоізоляцію на 14 днів, або здати ПЛР-тест впродовж доби, повинні були ті, хто повернувся з країн, де рівень захворюваності був вищий, аніж в Україні, то зараз такі вимоги ставляться до всіх без винятку, незалежно від того, в якій зоні перебуває країна, з якої вони в’їжджають.

Тепер при в’їзді в Україну українці за кордоном повинні здати ПЛР-тест і отримати негативний результат не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Якщо негативного результату ПЛР у них нема, вони на кордоні повинні обов’язково встановити додаток «Вдома» і бути 14 днів на самоізоляції. Від неї їх може звільнити лише негативний ПЛР-тест, який вони можуть зробити вже в Україні за власні кошти. Безплатно у державних лабораторіях такі дослідження проводять лише хворим на коронавірус чи з підозрою на це захворювання.

ZAXID.NET поцікавився, скільки такі дослідження зараз коштують у приватних лабораторіях з тим, аби дізнатися, де його можна зробити найдешевше і найшвидше.

Для невеликого дослідження ми взяли п’ять найбільших приватних лабораторій, які працюють у Львові: «Ескулаб», «Унілаб», «Медіс», «Сінево» і «ДІЛА». Вони входять до переліку лабораторій, що мають право передавати результати ПЛР- тестування на Covid-19 для припинення самоізоляції.

У яких лабораторіях Львова найдешевше і найшвидше проводять ПЛР-тестування?

Про вартість ПЛР-тестування можна дізнатися як на сайтах цих лабораторій, так і за телефоном інформаційних служб, яку має кожна лабораторія.

Лабораторія «Ескулаб». Вартість ПЛР-тестування у цій лабораторії , й у всіх інших також, залежить від того, за скільки часу людина отримає результат.

До 24 год.(відбір біоматеріалу для аналізу слід провести до 12:00). Деякі відділення цієї лабораторії відбір біоматеріалів проводять з 6:00 до 7:00 і тоді результат можна отримати цього ж дня.

Для відбору матеріалу на ПЛР-тестування слід пред’явити документ, який засвідчує особу людини: паспорт або посвідчення водія (такі вимоги і в інших лабораторіях). Якщо хочете отримати результат тестування англійською мовою та з QR-кодом, то варто захопити і закордонний паспорт. І за довідку англійською мовою треба буде доплатити 50 грн.

До слова, ПЛР-тестування у цій лабораторії подешавшало порівняно з 2020 роком. ZAXID.NET проводив подібне дослідження у червні 2020 року. Тоді ПЛР-дослідження коштувало 1500 грн і на результат треба було чекати 3-4 робочі дні, і 2100 грн – результат за 2 дні.

Лабораторія «Унілаб». Раніше тут проводили екстра-термінове дослідження і результат був готовий за три години. Зараз, як повідомили на інформаційній лінії лабораторії, таких досліджень не проводять.

Торік ПЛР- дослідження у цій лабораторії також коштувало 1500 грн. І якщо оплачували послугу онлайн, була 10% знижка. Зараз цієї знижки нема.

Лабораторія «Медіс». ПЛР-тестування у порівнянні з минулим роком у цій лабораторії подешавшало. У червні 2020 року воно коштувало 1500 грн.

Лабораторія «Сінево». При оплаті на сайті діє 10% знижка. Дорожчий тест, як пояснили на інформаційній лінії лабораторії, варто проходити людям, які хворіють на коронавірус, щоб знати на якій стадії захворювання вони знаходяться. Термін отримання результату у Львові – 48 годин, не враховуючи дня забору біоматеріалу.

Дешевший, за 990 грн, варто робити тим, хто хоче знати, хворий він на коронавірус чи ні. Термін виконання дослідження – два дні, не враховуючи день здачі аналізу.

Торік лабораторія «Сінево» ПЛР-тестувань у Львові не проводила.

Лабораторія«ДІЛА». ZAXID.NET минулого року не відслідковував ціни у цій лабораторії.