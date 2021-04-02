2 квітня біля львівської Клінічної лікарні швидкої допомоги утворилася черга зі «швидких», які доправляють хворих на коронавірус. Львівщина вже другий тиждень перевищує основні показники, за якими в регіонах встановлюють жорсткий карантин. Зокрема, завантаженість ліжок у лікарнях області хворими на коронавірус становить понад 71%, у Львові – 67% при нормі 60%. Лише за попередню добу в медзаклади області госпіталізували 310 пацієнтів з Covid-19 – це майже десята частина всіх, хто лікується зараз від коронавірусу на стаціонарі. Також за попередню добу на Львівщині зафіксували рекордні 1668 нових хворих, що є найбільшим показником серед усіх областей.

фото Євгена Бойка